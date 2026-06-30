Selon Borst, un seul nom circule pour succéder à Koeman

Dans l’Algemeen Dagblad, Hugo Borst critique ouvertement Nigel de Jong. Ce supporter de l’équipe nationale néerlandaise depuis 1974 espère que le directeur du football de haut niveau de la KNVB suivra bientôt la même voie que Ronald Koeman.

« Koeman a déclaré après coup que s’il devait recommencer, il ferait exactement la même chose. Eh bien… Peu importe, il s’en va de toute façon », estime Borst, convaincu que le sélectionneur quittera rapidement les Oranje.

« Ce qui compte surtout, c’est que Nigel de Jong, directeur du football de haut niveau à la KNVB, soit rapidement remercié pour incompétence avérée, avant qu’il ne nomme à nouveau un mauvais entraîneur », juge sévèrement Borst à l’égard de l’ancien milieu de terrain des Oranje.

Il explique sans détour pourquoi il n’a guère confiance en De Jong : « De Jong aurait déjà pu recruter Peter Bosz pour succéder à Koeman, mais il n’a pas saisi l’occasion en janvier. » Peu après, Bosz a prolongé son contrat avec le PSV pour plusieurs saisons.

« Aujourd’hui, Arne Slot est libre, Erik ten Hag pourrait être débauché du FC Twente, mais j’ai bien peur qu’il ne nous refile Michael Reiziger », conclut Borst, craignant que l’actuel sélectionneur des Espoirs néerlandais ne soit promu à la tête de l’équipe A.

Koeman n’a pas encore tranché sur son avenir à la tête des Oranje. Il doit d’abord s’entretenir avec son agent, Rob Jansen, avant de prendre une décision.

L’entraîneur, dont le contrat avec la KNVB expire, entame son deuxième mandat à la tête des Oranje. Il a mené l’équipe en demi-finale de l’EURO 2024, mais cette Coupe du monde s’est terminée en huitièmes de finale.