Schweinsteiger dit non à la Super League

Le vainqueur de la Coupe du monde avec l'Allemagne est contre la création de la Super League européenne car il pense que cela «détruira le football».

L'annonce de la Super League européenne (ESL), une entreprise séparative de 12 clubs pour disputer leurs propres matchs en milieu de semaine, a été massivement rejetée par les équipes qui ont été laissées de côté ainsi que par de nombreux fans du monde entier.

De nombreux anciens joueurs et entraîneurs ont élevé la voix contre l'ESL après que le club européen renégat 12 ait présenté sa nouvelle compétition.

L'ESL va «détruire le monde du football» selon David Beckham, qui a joué pour le Real Madrid et Manchester United, et est maintenant le copropriétaire de l'Inter Miami CF s'est prononcé contre la création de la Super League européenne.

Un autre ancien joueur qui n'est pas d'accord avec l'ESL est le vainqueur allemand de la Coupe du monde Bastian Schweinsteiger, qui a utilisé son compte Twitter pour exprimer à quel point il était attristé par la nouvelle.

"Si la Super League est réalisée, elle détruira le football avec ses ligues nationales telles que nous la connaissons et c'est très triste pour moi", a-t-il écrit.

Le monde du football a vivement rejeté la décision prise par Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, le Real Madrid, Barcelone, l'Atlético Madrid, la Juventus, l'Inter Milan et l'AC Milan.

L'UEFA a catégoriquement rejeté la création de l'ESL et envisage des options pour interdire les équipes qui ont rejoint leurs compétitions.

L'article continue ci-dessous

Pour rappel, si le projet de la Super League a rapidement tourné au fiasco. Pourtant, le président du Real Madrid continue de garder la tête haute et n’en a pas fini avec ce projet.

"Je suis triste. Nous travaillions sur ce projet depuis trois ans. Le format de la Ligue des champions est obsolète, vieux et n'a d'intérêt qu'à partir des quarts de finale, a-t-il cherché à s’expliquer sur la Cadena Ser, mercredi. Avant, il n'a aucun intérêt."

"Ce format ne fonctionne pas et il nous est venu l'idée de faire un format dans lequel joueraient les équipes les plus importantes d'Europe. Nous avons regardé les chiffres et nous avons vu que nous pouvions en tirer beaucoup plus d’argent."