Scandale des arbitres en Liga, c'est pire que ce qu'on pensait

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'est engagé à expliquer les paiements présumés du FC Barcelone aux arbitres espagnols.

Laporta s'est rendu sur le compte Twitter du FC Barcelone pour publier une vidéo passionnée, accusant une entité qui n'a pas encore été révélée d'"attaquer" les Blaugrana.

Dans ce clip d'une minute, le président du club a juré qu'il défendrait le club et qu'il "attaquerait aussi". Le Barca fait l'objet d'une enquête pour avoir versé à Jose Maria Enriquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres, plus de 7 millions d'euros (6,2 millions de livres sterling / 7,4 millions de dollars) sur une période de près de 20 ans.

Laporta s'explique

"La campagne que nous subissons n'est pas une coïncidence et son objectif est de déstabiliser à court terme l'équipe et à moyen terme de contrôler et de rester avec le Barca", a déclaré Laporta. "J'aurai le temps d'expliquer qui, pourquoi et comment ils veulent orchestrer cette campagne".

Le président a également exprimé son intention de veiller à ce que l'équipe ne soit pas distraite.

"Ne doutez pas que nous nous défendrons. Et non seulement cela, mais nous attaquerons aussi. Mais maintenant, nous devons nous concentrer sur l'encouragement de nos joueurs, car leur premier objectif est de déstabiliser l'équipe", a-t-il déclaré.

Les commentaires de Laporta interviennent peu après que des documents ont montré que Laporta a versé au fils de Negreira, alors assistant de l'équipe nationale espagnole, 750 000 euros sur une période de six ans, de 2004 à 2010.

Le Barça fait l'objet d'une enquête dans le cadre de l'affaire Negreira, et la procédure judiciaire risque de durer un certain temps. Sur le terrain, le Barça affronte le Real Madrid en Liga.