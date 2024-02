Scandale à Chelsea, un prix exorbitant pour les billets

Chelsea a suscité la controverse en introduisant ce qui est considéré comme le billet de match le plus cher de l'histoire de la Premier League.

Cette décision a suscité l'ire des fidèles de Chelsea après avoir fixé un prix stupéfiant de 5 000 livres sterling pour les supporters souhaitant s'asseoir derrière l'abri de Mauricio Pochettino lors du prochain match contre Manchester United en avril. L'annonce de cette hausse de prix sans précédent a suscité de vives réactions de la part des supporters et des dirigeants.

Dom Rosso, vice-président du "Supporters' Trust" de Chelsea, a exprimé son inquiétude concernant le billet à 5 000 £, reflétant les préoccupations de nombreux fans concernant les augmentations potentielles des prix des abonnements. Rosso a déclaré, selon le Telegraph : "5 000 livres sterling est une somme alarmante à dépenser pour un billet et est totalement inabordable pour le "supporter de football moyen" - il est vraiment regrettable que ces sièges influents derrière le banc de touche soient occupés par des visiteurs professionnels."

Chelsea choque l'Angleterre

"De plus en plus de places d'admission générale à Stamford Bridge ne sont plus disponibles et ont été transférées au Club Chelsea - de nombreux supporters ont l'impression que le club donne la priorité à ses invités du Club Chelsea plutôt qu'à ses supporters fidèles. Le prix record de la prime a clairement augmenté les recettes des jours de match et nous espérons sincèrement que ce revenu supplémentaire sera pris en compte lors de la fixation des futurs prix des billets d'entrée générale pour la saison".

De même, les responsables des clubs rivaux de la Premier League se sont déclarés choqués par la stratégie tarifaire de Chelsea. "Il ne peut y avoir de billet de match plus cher que 5 000 £ dans le championnat", a déclaré une source au Telegraph, tandis qu'un responsable d'un club rival de Premier League s'est dit "époustouflé" par le prix.