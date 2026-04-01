Scaloni : Messi atteindra sans problème son 1 000e but

Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine, s'est exprimé après la victoire écrasante de son équipe face à la Zambie (5-0), lors d'un match amical dans le cadre de la préparation pour la Coupe du monde 2026.

Lionel Messi a inscrit un but lors de ce match, portant son total à 902 buts dans sa carrière.

Scaloni a déclaré, dans des propos relayés par la chaîne argentine « TYC Sports » : « Ce serait un honneur de travailler avec lui (Lionel Messi) s'il décidait que ce serait sa dernière participation à la Coupe du monde. »

L'entraîneur argentin a ajouté : « Avec Messi, on ne peut jamais prédire ce qui va se passer. Tout le monde a hâte de le voir et d'apprécier son jeu, et je ferai tout mon possible pour que l'équipe le soutienne. »

Il a poursuivi : « Le moment venu, s’il décide d’être présent avec nous à la Coupe du monde, nous nous assoirons pour discuter, car il veut ce que nous voulons. S’il vient à la Coupe du monde, il voudra certainement jouer. Espérons que nous pourrons profiter de lui s’il en décide ainsi, et nous verrons ce qui se passera. »

Scaloni a poursuivi en évoquant la possibilité que Messi atteigne le cap des 1 000 buts dans sa carrière : « Je pense qu’il va réaliser cet exploit. S’il continue à jouer, je ne pense pas qu’il rencontrera de problème. »

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L'entraîneur argentin a conclu ses propos en déclarant : « J'espère qu'il continuera à jouer car il est heureux sur le terrain, et nous voulons tous le voir... Combien de buts a-t-il marqués ? Plus de 90 buts en une année en 2012, et il est capable de réitérer cet exploit. »