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Abobakr El Mokadem

Traduit par

Sapitzer formule une demande classique… mais Messi le surprend en la refusant

Argentine vs Autriche
Argentine
Autriche
Coupe du monde
L. Messi
M. Sabitzer
Argentine
Autriche
É.-U.

Messi a battu de nombreux records

Selon un article de presse, Lionel Messi a longuement échangé avec Marcel Sabitzer après la rencontre.

On a vu la star argentine s'entretenir longuement avec le milieu autrichien après que « la Pulga » soit devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, lors de la victoire 2-0 de l'Argentine face à l'Autriche.

Une rencontre qui entre dans l’histoire pour le joueur de 38 ans, auteur de cinq buts en seulement deux matchs dans cette Coupe du monde, après son triplé face à l’Algérie (3-0).

Dès le coup de sifflet final à Dallas, Messi a reçu les félicitations de nombreux joueurs autrichiens, mais l’un d’entre eux semblait particulièrement enthousiaste.

Alors que l’Autrichien s’avançait, la légende argentine a effectué un geste de la main en sa direction ; Sabitzer a souri et lui a rendu la pareille.

Coupe du monde
Jordanie crest
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Autriche
AUT

Le milieu autrichien a ensuite acquiescé, puis Messi a effectué un second geste avant que les deux hommes ne se séparent.

Bien que le contenu exact de leur échange demeure inconnu, la commentatrice de la BBC Gabi Logan a suggéré que Sabitzer sollicitait le maillot de Messi à l’issue de cette rencontre historique.

Mais la star argentine ne semblait pas disposée à s’en séparer, puisqu’il le portait encore en regagnant les vestiaires.

Sur les réseaux sociaux, les observateurs ont souligné la déception lisible sur le visage de Sabitzer, comme en témoigne un internaute : « La première pensée de Sabitzer, c’était bien d’avoir le maillot de Messi. »

Un internaute résume : « La première chose à laquelle pense Sabitzer, c’est d’obtenir le maillot de Messi. »

Un autre, sur le ton de la plaisanterie : « Sabitzer réclame le maillot de Messi. Mon pote, ce maillot vaut des millions maintenant. »

Un troisième conclut : « Je ne pense pas que Messi se séparera de ce maillot. »

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