Selon un article de presse, Lionel Messi a longuement échangé avec Marcel Sabitzer après la rencontre.

On a vu la star argentine s'entretenir longuement avec le milieu autrichien après que « la Pulga » soit devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, lors de la victoire 2-0 de l'Argentine face à l'Autriche.

Une rencontre qui entre dans l’histoire pour le joueur de 38 ans, auteur de cinq buts en seulement deux matchs dans cette Coupe du monde, après son triplé face à l’Algérie (3-0).

Dès le coup de sifflet final à Dallas, Messi a reçu les félicitations de nombreux joueurs autrichiens, mais l’un d’entre eux semblait particulièrement enthousiaste.

Alors que l’Autrichien s’avançait, la légende argentine a effectué un geste de la main en sa direction ; Sabitzer a souri et lui a rendu la pareille.

Le milieu autrichien a ensuite acquiescé, puis Messi a effectué un second geste avant que les deux hommes ne se séparent.

Bien que le contenu exact de leur échange demeure inconnu, la commentatrice de la BBC Gabi Logan a suggéré que Sabitzer sollicitait le maillot de Messi à l’issue de cette rencontre historique.

Mais la star argentine ne semblait pas disposée à s’en séparer, puisqu’il le portait encore en regagnant les vestiaires.

Sur les réseaux sociaux, les observateurs ont souligné la déception lisible sur le visage de Sabitzer, comme en témoigne un internaute : « La première pensée de Sabitzer, c’était bien d’avoir le maillot de Messi. »

Un internaute résume : « La première chose à laquelle pense Sabitzer, c’est d’obtenir le maillot de Messi. »

Un autre, sur le ton de la plaisanterie : « Sabitzer réclame le maillot de Messi. Mon pote, ce maillot vaut des millions maintenant. »

Un troisième conclut : « Je ne pense pas que Messi se séparera de ce maillot. »