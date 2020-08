Sandro Wagner met un terme à sa carrière

A 32 ans, l'international allemand en ancien joueur du Bayern Munich tire sa révérence.

Sandro Wagner a annoncé ce dimanche 2 août la fin de sa carrière. L'attaquant, qui évoluait en depuis 2019, au Tianjin TEDA, était arrivé en fin de contrat le 24 juillet.

Malgré plusieurs offres de clubs allemands, Sandro Wagner a préféré ranger les crampons car il souhaite entamer une carrière d'entraîneur : « J'étais vraiment content des nombreux appels des clubs de et de l'étranger ces derniers jours, mais ma décision était prise. En septembre, je commencerai ma formation d'entraîneur auprès de la Fédération. Mon plan est de débuter comme coach l'été prochain. Je prends un an de congé maintenant pour passer du temps avec le mien. »

Formé au , Sandro Wagner avait quitté le club bavarois en 2008 pour rejoindre Duisbourg. Il a ensuite porté les couleurs du (2010-2012), de Kaiserslautern (2012), du Herta Berlin (2012-2015), de Darmstadt (2015-2016) et d' (2016-2017). En janvier 2018, il avait effectué son retour en Bayern avant de quitter le club un an plus tard pour signer un dernier contrat lucratif en Chine au Tianjin TEDA.

Vainqueur à trois reprises de la avec le Bayern (2008, 2018, 2019), Wagner a été sélectionné huit fois en équipe d' (pour 5 buts) entre 2017 et 2018, prenant part à la victoire de l'Allemagne à la 2017. En revanche, il n'avait pas été retenu par Joachim Löw pour le Mondial 2018 en et avait pris sa retraite internationale sur cette non-sélection.

« Je suis extrêmement reconnaissant que le football m'ait donné une vie merveilleuse. J'ai pu atteindre tous mes objectifs et mes rêves » a conclu le joueur lors de l'annonce de sa retraite.