Sancho reçoit une offre surprise d'un club arabe

Après son départ de Manchester United, le 1er juillet dernier, l'Anglais Jadon Sancho est devenu agent libre et est en droit de rejoindre un nouveau club gratuitement.

Sancho n'a pas réussi à s'imposer à Manchester United depuis son arrivée en 2021 en provenance du Borussia Dortmund. Il a été prêté à trois reprises, à Dortmund, Chelsea et Aston Villa, mais n'a pas offert le rendement escompté.

De son côté, le site français « Foot Mercato » a rapporté qu'Al Rayyan, club qatari, a soumis une offre à la star anglaise afin de l'enrôler lors de l'actuel mercato estival.

Il a indiqué que Sancho, âgé de 26 ans, étudie actuellement les options qui s'offrent à lui avant de décider de son avenir pour la nouvelle saison.

Al Rayyan, huit fois champion du championnat qatari, espère profiter de la situation de Sancho pour boucler la transaction gratuitement.

Alors que le nom de l'ancien ailier du Borussia Dortmund a été associé à un retour au club allemand, cette offre venue du Golfe pourrait changer le cours des choses pour le joueur anglais.