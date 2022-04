Sampaoli : "Cela fait longtemps que l'OM ne gagne pas de titre..."

Quart de finaliste de la Ligue Europa Conférence, l'Olympique de Marseille a une occasion en or de remporter un trophée européen cette saison. Les Phocéens, qui sont en bien meilleure forme ces dernières semaines, affrontent le PAOK ce jeudi soir. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a évoqué le regain de forme de son équipe, mais surtout l'importance pour l'OM de se battre pour remporter des trophées.

Il faut être à la hauteur de l'histoire de l'OM

"Je n'ai rien redressé du tout mais j'ai une manière de ressentir les choses et je la transmets aux joueurs. Je n'ai rien changé sur le fond mais j'essaye de respecter mes idées jusqu'au bout, jusqu'à ce que je ne sois plus là (…). A la hauteur de l'histoire de l'OM ou à la hauteur de la réalité actuelle. Il y a une relation entre le club et la ville. C'est une question de respect du jeu, de manière de jouer avec cette équipe. Il faut chercher à se qualifier en Coupe d'Europe mais on est les seuls à la jouer encore cette année (avec Lyon). Cela fait longtemps que l'OM ne gagne pas de titres et nous avons tous l'obligation de gagner et l'orienter vers ce besoin. Moi, les joueurs et ceux qui viendront après", a analysé l'entraîneur argentin.

OM : Valbuena décrypte les forces et les faiblesses du PAOK

"C'est une question de compréhension du jeu. Je parle avec mes joueurs en disant que chaque match a sa propre histoire car les adversaires sont différents. On doit réagir en fonction du jeu, le plus important c'est le jeu. On doit comprendre et respecter le jeu à travers différents schémas. Même si on joue contre une équipe grecque qui maîtrise la transition, on doit jouer en respectant le jeu. Le fait d'enchaîner les victoires fait aussi que l'on a de la confiance. On veut enchaîner les résultats pour avoir confiance en cette idée du jeu que l'on a", a ajouté Jorge Sampaoli.

"Créer une supériorité face à notre adversaire"

L'entraîneur de l'OM demande aux supporters de s'enthousiasmer autour de cette Conférence League : "Il y a une différence parfois sur certains matchs comme à Bâle ou Qarabag. Pour les gens de Marseille, le championnat est plus intéressant que la Conference League. J'aimerais voir le Vélodrome enthousiaste car cela peut nous envoyer en demi-finale. Mais cela dépend aussi de l'équipe. Si l'équipe joue bien, le stade se remplit en conséquence. Si l'équipe donne aux gens ce qu'ils veulent cela sera rempli. Il y a aussi le prix des billets qui peut jouer et ils choisissent. Mais si on continue de passer les tours, cela se remplira."

OM : Sampaoli s’agace face aux questions sur Alvaro

L'article continue ci-dessous

Jorge Sampaoli a analysé son adversaire, le PAOK : "Je vois qu'il y a une volonté de repartir balle au pied depuis derrière. C'est une équipe compacte en défense. C'est difficile de les percer, d'étendre leur ligne de défense. Ils ont aussi des transitions rapides et précises. Le point de départ d'un match du PAOK c'est que c'est un adversaire difficile à bouger et qui toujours bon dans ce type de compétition. Je n'ai jamais joué contre un club grec ou contre la Grèce. C'est une inconnu pour moi. En terme de résultat, on doit être supérieur à notre adversaire et concrétiser cette supériorité. Mais on a déjà eu des suprises au niveau du résultat. On espère obtenir le résultat que l'on méritera."

"Je crois que la qualification se jouera en Grèce. Je pense que c'est très important de générer une supériorité sur l'adversaire. Je pense d'abord à comment mon équipe se comporte face à l'adversaire. Mon équipe a encore beaucoup à comprendre sur l'action avant de penser à l'adversaire. Peut-être que l'entraîneur du PAOK changera sa tactique. Pour moi le style est supérieur à la tactique, ce qui compte c'est la compréhension du jeu par les joueurs grâce à leur culture du jeu", a conclu l'entraîneur de l'OM.