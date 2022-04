OM : Valbuena décrypte les forces et les faiblesses du PAOK

Depuis 2019, Mathieu Valbuena évolue à l'Olympiakos, dans le championnat grec. Avant la confrontation entre l'OM et le PAOK Salonique, jeudi soir, en Ligue Europa Conférence, l'ancien joueur de l'OM a évoqué dans les colonnes de La Provence, les forces et les faiblesses de l'équipe grecque.

« Nous avons fait 1-1 chez eux, après les avoir battus 1-0 lors de la phase aller. Ils ont beaucoup progressé entre les deux. En première mi-temps, chez eux, nous aurions pu être menés 2 ou 3-0. Nous avons été meilleurs en seconde période, sans trop nous créer d'occasions », raconte Valbuena.

« C'est une équipe peu spectaculaire, sans grand nom, sans joueur qui t'impressionne. Mais c'est solide. Ils comptent deux, trois joueurs d'expérience, avec les défauts de leur âge, c'est-à-dire un peu lents. Individuellement, l'OM est nettement supérieur et ne devrait avoir aucun problème, mais ils peuvent t'embrouiller. Honnêtement, je ne vois pas l'OM se faire éliminer, mais le football est parfois inattendu », ajoute-t-il.

Valbuena explique ensuite comment joue le PAOK et quels sont ses meilleurs atouts sur le terrain : « En principe, 4-2-3-1. Parfois 4-3-3. Ils sont bien organisés et comme ça manque de vitesse derrière, leur bloc est plutôt bas. Leur charnière centrale est composée d'Ingason, l'Islandais qui a fait la coupe du monde, et de Varela, du Cap-Vert, qui a beaucoup joué au Portugal et en Roumanie. Au milieu, ils ont un numéro 6 slovène qui vient de Parme, après avoir fait plusieurs clubs en Italie, Kurtic. Il a marqué, je crois dix ou onze penalties cette saison. Devant, ils ont Vieirinha, qui est au club depuis très longtemps et surtout le Serbe Zivkovic, qui vient de Benfica et qui est leur meilleur atout offensif, avec, en soutien, El Kaddouri, le Marocain qui a évolué dans de nombreux clubs italiens. »