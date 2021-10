Saliba juge son début de saison à l'OM et avec l'équipe de France Espoirs

Le défenseur de l'OM est heureux de son début de saison chez les Phocéens et est fier de porter le brassard de capitaine avec les Bleuets.

Prêté par Arsenal à l'Olympique de Marseille, William Saliba a débuté huit des neuf matches du club phocéen en Ligue 1 cette saison. Le jeune défenseur central, formé à l'AS Saint-Etienne, s'est imposé comme un élément très important dans le onze de départ de Jorge Sampaoli et ce malgré une forte concurrence à son poste avec la présence d'Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Luan Peres et Leandro Balerdi dans l'effectif.

Avec un temps de jeu bien supérieur à celui de la saison passée, notamment lors de la première partie de saison où il n'avait pas du tout joué avec Arsenal, William Saliba est également récompensé pour ses prestations avec une place en équipe de France espoirs. En marge de la rencontre qualificative pour l'Euro Espoirs face à la Serbie, William Saliba était en conférence de presse ce lundi et a jugé son début de saison avec l'OM, des propos relayés par L'Equipe.

"On a fait un gros début de saison, même si les trois derniers matches n'ont pas été positifs avec deux défaites en L1. On va revenir pour essayer de gagner. J'ai été très bien accueilli par mes coéquipiers, les supporters. Pour moi, c'est un très bon choix, c'est le club qu'il fallait, avec une très bonne pression. À mon jeune âge, c'est bien de jouer dans un stade comme ça", a analysé le jeune défenseur central de l'Olympique de Marseille.

William Saliba est heureux du dernier résultat des Espoirs et est fier de porter le brassard chez les Bleuets : "C'est sûr, car on avait mal terminé le dernier rassemblement (1-1 aux îles Féroé, le 6 septembre). On est rentrés en clubs déçus par ce résultat négatif, et on veut tout faire pour que ça n'arrive plus. Lors de ces qualifications pour l'Euro, il n'y a pas de match facile. On a compris et on a très bien répondu contre l'Ukraine. On savait que c'était une bonne équipe. On les a bien respectés, on a bien attaqué et bien défendu. Même avant leur carton rouge, on les pressait, on a continué ensuite et c'est une belle victoire, on a été sérieux".

"On avait l'intention de gagner chez nous, c'est chose faite. Maintenant, il faut continuer contre la Serbie demain (mardi). C'est une fierté de porter le brassard chez les Espoirs, je connais tout le groupe depuis les sélections précédentes, et je connais ceux qui viennent d'arriver aussi. C'est une grosse fierté. Je ne sais pas si je vais le garder, mais si le sélectionneur (Sylvain Ripoll) fait encore appel à moi, je serai là pour amener mon leadership", a ajouté le défenseur des Bleuets.

Désormais, William Saliba va devoir confirmer que ce soit avec l'équipe de France espoirs lors du prochain match, mais surtout avec l'Olympique de Marseille lors des prochaines semaines en Ligue 1 et en Ligue Europa pour continuer à grandir et franchir un cap pour le bien de sa carrière.