Saliba, ça ne s'arrange pas

Les difficultés de Saliba continuent d’inquiéter aussi bien les fans que les parieurs. Alors que ces préoccupations pourraient influer sur les pronostics de match, profiter des bonus paris sportifs permettra aux parieurs de mieux naviguer dans cette période incertaine et potentiellement d’optimiser leurs rendements en s’adaptant aux éventuelles fluctuations de cotes.

Selon L'Équipe, Saliba pourrait manquer jusqu'à un mois de compétition suite à une blessure à la cheville contractée en début de match à Anfield. Actuellement absent pour la trêve internationale, Saliba devrait manquer plusieurs semaines pour Arsenal, ce qui serait un coup dur pour l'équipe de Mikel Arteta. Arteta a révélé que la blessure s'était initialement produite à l'échauffement, avant que Saliba ne soit autorisé à reprendre le jeu et à débuter le match – une décision que l'Espagnol pourrait regretter.

Après la défaite 1-0 des champions d'Angleterre à Anfield, perdre l'un de leurs joueurs clés pendant une longue période en raison de ce match sera une pilule amère à avaler. Arsenal a recruté le jeune défenseur central Cristhian Mosquera cet été pour le remplacer, et le joueur de 21 ans pourrait désormais être intégré à l'équipe, alors que les Gunners cherchent à renouer avec la victoire.

Saliba s'est gravement blessé au dos en mars 2023 et a été absent jusqu'à la fin de la saison. Ce coup dur a finalement anéanti les espoirs de titre d'Arsenal, qui a cédé la tête du classement à Manchester City dans les dernières semaines de la saison. Les supporters des Gunners espèrent que l'accent mis par Arteta sur le renforcement de leur réserve depuis permettra d'éviter que la dernière blessure du joueur de 24 ans n'ait un impact similaire cette fois-ci.

D'ici trois à quatre semaines, Saliba visera un retour en jeu pour le déplacement d'Arsenal à Newcastle United le 28 septembre ou pour la réception de l'Olympiakos à l'Emirates Stadium trois jours plus tard. En attendant, il devrait manquer un match crucial contre Manchester City et le premier match de Ligue des champions des Gunners de la saison à l'Athletic Club. Mosquera ou Piero Hancapie devraient être chargés de le remplacer.