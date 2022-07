Salaires impayés, aligné au poste de latéral droit : Jan Oblak évoque ses galères dans le championnat portugais

Avant de faire les beaux jours de l'Atlético de Madrid, Jan Oblak a connu des années très compliquées au Portugal.

Jan Oblak est aujourd'hui à 29 ans l'un des meilleurs gardiens au monde avec Manuel Neuer et Thibaut Courtois.

Le Slovène qui accorde peu d'interviews à fait une exception avec nos confrères de France Football. Il est notamment revenu sur le début de sa carrière très compliquée dans le championnat portugais.

De nombreuses galères au Portugal

En effet, recruté à l'été 2010 par Benfica, il est immédiatement prêté à Beira Mar où il ne jouera que deux matches lors de la saison 2010-2011 : « Au Portugal, ça a été… difficile. Le premier prêt, notamment. Quand vous voyez que vous êtes là uniquement pour faire le nombre, c'est dur. Je me souviens avoir joué latéral droit durant la pré-saison. J'allais de prêt en prêt et, parfois, les coaches ne savaient même pas si j'étais un gardien ou un buteur. […] La période la plus délicate, ç'a été ce prêt à Leiria (2011-2012, n.d.l.r.). Le football portugais traversait, à ce moment-là, une vraie crise. Il y avait des coupures d'électricité, des douches froides. On a même joué un match de championnat avec sept joueurs de champ, à cause de salaires impayés ! »

Finalement, c'est lors de son quatrième prêt consécutif, à Rio Ave (2012-2013) que Jan Oblak va enfin s'épanouir dans le championnat portugais. Au point de convaincre enfin les dirigeants du Benfica de le faire revenir au club : « Au départ je ne jouais pas mais à partir de décembre, c'était parti. Nous avons remporté trois titres et joué la finale de la Ligue Europa. »

Des débuts compliqués à l'Atlético

Malgré la défaite en finale de la C3 contre Séville, Oblak tape dans l'œil des recruteurs espagnols et rejoint à l'été 2014 l'Atlético de Madrid. Comme au Portugal, ses débuts sont difficiles mais il va finir par devenir incontournable chez les Colchoneros.

« L'Atlético venait d'être sacré champion et Courtois s'en allait à Chelsea. A ce moment-là, la Liga était probablement le meilleur des championnats. J'allais me confronter à Messi et Cristiano Ronaldo. Bref, tout était réuni. Mais, après deux ou trois entraînements, je me suis retrouvé sur le flanc, blessé. Angel Moya, qui était également arrivé durant le mercato et qui est désormais un très bon ami, a commencé à jouer… Et à bien jouer ! C'était difficile, mais après ce que j'avais vécu au Portugal, je savais très bien que mon moment allait arriver. »

Oblak est finalement devenu titulaire indiscutable dès sa deuxième saison en Espagne et s'est constitué un joli palmarès avec l'équipe madrilène : la Liga en 2021, la Ligue Europa et la Supercoupe d'Europe en 2018 ainsi qu'une Supercoupe d'Espagne en 2014. Il a également été désigné meilleur joueur de la Liga en 2021 et a reçu le trophée Zamora du meilleur gardien de la Liga en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021.