Sa saison à l'OM, Igor Tudor, le duel avec Lens, les Bleus : les confidences de Valentin Rongier

Valentin Rongier s'est exprimé sur sa saison à l'OM et notamment sur la méthode d'Igor Tudor et la lutte avec le RC Lens. Il rêve aussi des Bleus.

Valentin Rongier joue à l'OM depuis l'été 2019 et il en est devenu cette saison le capitaine. Alors que la fin de du championnat s'annonce palpitante avec un duel pour la deuxième place avec le RC Lens, le milieu de terrain âgé de 28 ans s'est longuement confié à nos confrères de Téléfoot ce dimanche 30 avril 2023 et dresse un premier bilan.

Sur sa saison à l'OM

« Si je réalise la meilleure saison de ma carrière ? Je pense, oui. J'ai beaucoup de temps de jeu, j'estime être régulier, et j'essaye de rendre à l'équipe et au coach la confiance qu'ils me donnent. Ce que j'ai appris à Marseille, c'est vraiment me blinder. Je sais quand je suis bon, mauvais ou moyen. Je n'ai besoin de personne, si ce n'est les gens compétents, pour grandir et progresser. »

Sur le duel face à Lens pour la 2e place

« Tout le monde a parlé de la performance de Lens contre Monaco (victoire 3-0, n.d.l.r.), mais récupérer la deuxième place en battant l'OL chez eux, ça veut dire qu'on est là. Et ça va être difficile de nous piquer cette place. »

« Le match aller au Vélodrome contre Lens, pour moi on méritait de le gagner. Et si on peut leur faire le même coup à Bollaert (le 6 mai), on ne va certainement pas s'en priver. »

« L'OM va terminer 2e de Ligue 1 tout simplement parce qu'on a bossé comme des chiens depuis le début de la saison. On mérite cette récompense. Allez l'OM ! »

Sur les difficultés de l'OM au stade Vélodrome

« C'est notre gros problème cette saison : on a laissé trop de points à domicile. Les équipes viennent surmotivées alors qu'à l'extérieur, elles prennent plus le jeu à leur compte. Et ça nous convient mieux. »

Sur Igor Tudor, le coach de l'OM

« Dès que le coach est arrivé, son discours m'a parlé. C'est beaucoup d'exigence à tous les entraînements. Je vais te donner un exemple tout bête : deux jours avant un match, c'est le jour où on coupe un peu. On va travailler tactiquement, ça va durer 20 minutes. On pourrait se dire que c'est tranquille mais non. Il veut qu'on soit concentré à fond parce que ces 20 minutes de notre temps, ce n'est rien dans une journée de travail. Il pousse pour que nous ayons tout le temps ce niveau de concentration au max. »

Sur Alexis Sanchez, son coéquipier à l'OM

« C'est un leader. Il n'aime pas perdre, on est très content de l'avoir avec nous. Il n'aime pas qu'on lui rentre dedans ou qu'on lui fasse des reproches. C'est un peu un râleur, mais c'est un grand professionnel. »

Sur l'équipe de France

« On m'a souvent parlé des Bleus lors des derniers mois, parce que le niveau de l'OM est bon et que je suis capitaine. Ça serait une énorme fierté. Si on atteint nos objectifs avec l'OM, ça m'aidera à taper encore un peu plus à la porte. »