Son rôle de capitaine à l'OM, sa relation avec Dimitri Payet : les confidences de Valentin Rongier

Intronisé capitaine de l'OM en cours de saison à la place de Dimitri Payet, Valentin Rongier s'est confié sur son nouveau rôle.

En début de saison, le capitaine de l'Olympique de Marseille était Dimitri Payet. Mais en perdant sa place de titulaire, c'est finalement Valentin Rongier qui a récupéré le capitanat au cours de la saison.

Dans un entretien accordé à nos confrères de L'Equipe, Valentin Rongier est revenu sur ce changement de brassard qui n'a rien d'anodin.

Capitanat de l'OM : la bonne entente entre Rongier et Payet

« Tout s'est fait naturellement, explique le milieu de terrain. J'étais vice-capitaine et Dim savait que s'il n'était pas sur le terrain, c'était moi qui aurais le brassard. J'ai juste voulu éclaircir un point avec lui : je voulais lui rendre le brassard quand il entrait en jeu mais il m'a dit que non, que ça ne changeait rien de le récupérer pour vingt minutes, qu'on était plusieurs capitaines dans l'équipe. Je ne voulais surtout pas qu'il se dise que je m'accaparais le brassard. »

Valentin Rongier précise d'ailleurs que sa relation avec Dimitri Payet est toujours excellente malgré ce changement de statut au sein de l'équipe : « Je m'entends très bien avec Dim, ça a facilité les choses. Il est conscient de la situation et je lui tire mon chapeau parce que même s'il est remplaçant, il est toujours avec nous, c'est le vrai capitaine de l'équipe. Je fais passer mes messages quand je suis sur le terrain, je n'hésite pas non plus à le faire quand il est dans le vestiaire parce que dans une équipe, il n'y a pas un seul capitaine. »

Les avantages et les inconvénients d'être le capitaine de l'OM

Mais porter le brassard de capitaine de l'OM n'est forcément une chose aisée avoue Rongier : « Capitaine, ce n'est pas que des bons moments, tout le monde voudrait l'être sinon. Il faut assumer ses responsabilités, et dans le foot comme dans la vie de tous les jours, on assume ses responsabilités dans les moments où ça va moins bien. C'est un peu le cas actuellement, on traverse une période où on arrive moins à prendre des points, et s'il faut me mettre en avant pour encaisser à la place des autres joueurs, je le ferais tout naturellement. »

Malgré les inconvénients, Valentin Rongier est très fier d'être le capitaine de l'OM : « Ce n'était pas un objectif en soi. Je ne suis pas arrivé à l'OM en me disant : « Dans deux ans, tu dois être capitaine ! » Mon objectif, c'est de jouer au foot, d'être performant et que l'équipe gagne. À partir de ce moment-là, je suis satisfait. Je le prends avec énormément de fierté d'autant plus quand je regarde la liste de tous les capitaines à l'OM, il y a quelques très beaux noms. »

