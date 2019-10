Saint-Étienne - Puel : "Un peu de frustration"

Déçu du match nul concédé par ses joueurs contre Oleksandria, l'entraîneur stéphanois voulait encore croire à la qualification après la rencontre.

Une éventuelle qualification en seizièmes de finale s'est un peu plus éloignée pour Saint-Étienne ce jeudi après la troisième journée de la phase de groupe de . Après une défaite initiale à La Gantoise (2-3) et un nul contre Wolfsburg (1-1), les Verts ont encore partagé les points à Geoffroy Guichard, cette fois contre Oleksandria (1-1).

Pour autant le nouvel entraîneur Claude Puel, qui disputait ce jeudi son premier match dans la compétition avec les Stéphanois, voulait continuer à y croire après la rencontre. "Il y a un peu de frustration, on peut être déçus de ne pas avoir su gérer le match comme nous l'aurions dû", a-t-il expliqué en conférence de presse.

"Il y a eu un bon début, mais pas seulement le but inscrit. Il y avait de la fluidité, de bons déplacements, c'était intéressant mais nous nous sommes relâchés après l'ouverture du score. Nous avons joué moins simplement et nous nous sommes heurtés à une équipe bien organisée. La première période n'était pas de bonne facture. La seconde période a été bien meilleure même si nous n'avons pas trouvé l'ouverture. La qualité technique a été meilleure mais il y a une grosse marge de progression."

"C'est une déception d'avoir concédé un résultat nul à domicile mais on se doit de progresser pour espérer mieux dans la compétition. Tout est possible encore dans ce groupe de Ligue Europa. En , il faudra être plus productif et qualitatif. Les bons résultats peuvent faciliter l'écoute et la compréhension mais si on veut continuer à envisager des résultats, il faut franchir des paliers. Nous avons peu de temps pour corriger les choses d'autant qu'il y a deux matches par semaine et peu d'entraînement. Par séquence c'est pas mal mais tout peut retomber très vite."

Rendez-vous dans deux semaines en Ukraine contre le même adversaire. Tout autre résultat qu'une victoire compromettrait sérieusement les chances de disputer les seizièmes de finale.