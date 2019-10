ASSE-Oleksandriya (1-1), les Verts ratent (encore) le coche

L’ASSE a encore échoué dans sa quête de premier succès en Ligue Europa. Dans leur fief de Chaudron, les Verts ont été tenus en échec par Oleksandriya.

L’ASSE est le roi des nuls en phase des poules de la . Et cela s’est encore vérifié ce jeudi lors de la réception de la modeste équipe ukrainienne d’Oleksandriya à Geoffrey Guichard. Alors que tout était réuni pour l’emporter, les Foréziens n’ont pu remplir leur mission, compromettant un peu plus leurs chances de qualification pour les 16es.

On croyait les Verts sur la bonne voie depuis l’arrivée à leurs commandes de Claude Puel, mais lors de cette sortie continentale, ils sont de nouveau retombés dans leurs travers. Et en particulier en première période, où malgré une entame réussie et concrétisée par une jolie réalisation de Gabriel Silva (8e), ils se sont montrés très brouillons et bien loin de la concentration qu’exige un match de ce niveau.

Les Verts n’ont d’ailleurs profité de leur avance que durant six petites minutes. Après avoir fait trembler les filets adverses, Silva a envoyé le cuir dans sa propre cage en voulant intervenir devant un attaquant ukrainien. Un but qui a glacé l’ambiance dans le Chaudron et il a fallu ensuite attendre le début du second acte pour voir les locaux se ressaisir. Même s’il y a eu une occasion de reprendre l’avantage à la 22e par Mathieu Debuchy.

Une seconde période mieux maitrisée

Au retour des vestiaires, et contre une formation d’Oleksandriya à court d’arguments et décidée de défendre son nul, l’ASSE a poussé dans le but d’assurer la victoire. Sans réussite. Charles Abi (70e) et Romain Hamouma (90e) ont été les plus proches de forcer la décision, mais leurs reprises de la tête n’ont pas abouti.

Durant les trois minutes de temps additionnel, il y a eu l’espoir d’assister une nouvelle fois à une réalisation avant le gong avec notamment une belle volée de Ryad Boudebouz (93e), mais le miracle n’a pas eu lieu cette fois. Saint-Etienne a donc dû se contenter de ce peu glorieux score de parité. Avec deux points pris sur neuf possibles, les Verts n’ont guère le profil d’un futur qualifié. La qualification pour le prochain tour n’est cependant pas totalement perdue, puisque le deuxième du groupe, La Gantoise, n’est qu’à deux points devant.