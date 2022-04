Saint-Etienne – ASM (1-4) : Monaco plus fort que l'enfer du Chaudron

Barragiste avant cette 34e journée de Ligue 1, Saint-Etienne abordait le premier de ses trois matches face à des candidats à l'Europe (Monaco, Rennes puis Nice) et espérait déjouer les pronostics afin de se rapprocher du maintien.

Mais ce triptyque a mal commencé avec une défaite 4-1 contre Monaco et des débordements en tribunes…

Ben Yedder et Volland encore à la fête

Concernant le terrain, Monaco a rapidement pris les devants en inscrivant deux buts en l'espace de deux minutes. C'est d'abord Ben Yedder, bénéficiant d'un caviar de Caio Henrique, qui faisait trembler les filets (23e) puis l'attaquant français se transformait en passeur et servait sur un plateau Volland pour le 2-0 (25e).

A trois minutes de la pause, Khazri réduisait l'écart sur penalty après une faute de Tchouaméni sur Mahdi Camara dans la surface.

Après ce but, le match était brièvement interrompu après l'utilisation de feux d'artifice par les Green Angels, groupe de supporters stéphanois fêtant ses 30 ans.

En deuxième période, dans une ambiance électrique, Saint-Etienne avait la maîtrise du ballon mais c'est Monaco qui enfonçait le clou avec un but… contre son camp de Timothée Kolodziejczak qui coupait un centre de Jakobs à destination de Volland, pourtant en position de hors-jeu (61e).

Deux interruptions liées aux 30 ans des Green Angels

Six minutes plus tard, l'arbitre de la rencontre, monsieur Bastien Dechepy, arrêtait une nouvelle fois le match après des jets d'engins pyrotechniques de la part des Green Angels.

Après plus d'une demi-heure d'interruption, le match reprenait enfin et Monaco, malgré son avance de deux buts, se ruait à l'assaut des buts stéphanois. Malheureusement pour les Asémistes, le tir de Boadu était renvoyé par le poteau (69e).

L'article continue ci-dessous

Ce n'était que partie remise pour le Néerlandais qui trompait Bernadoni quelques minutes après avoir été lancé en profondeur par Jakobs (77e).

Plus rien n'était marqué et avec cette défaite, Saint-Etienne reste 18e et barragiste avec 31 points. De son côté, et en attendant les autres matches de cette 34e journée, Monaco est 3e avec 59 points.