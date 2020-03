"Quelque chose s'est cassé dans ma tête" - Sagna revient sur son départ d'Arsenal

L'ancien Gunner et latéral tricolore faisait partie des meilleurs joueurs de Premier League à son poste, avant de quitter le nord de Londres en 2014.

Bacary Sagna s'est confié sur son départ d' malgré son attachement au club, évoquant la réticence du club à débuter des négociations pour une prolongation de contrat. Arrivé à Arsenal en 2007, il y sera resté sept saisons avant de rejoindre , libre.

L'ancien latéral droit des Bleus s'est exprimé sur les circonstances de ce départ. Celui qui n'est plus sous contrat avec aucun club et vit désormais au avec sa famille admet que les ventes de Robin van Persie à et Alex Song à Barcelone l'ont fait réfléchir.

"J'étais énervé, pas quand Cesc [Fabregas] est parti parce que c'était un transfert attendu - pas quand [Samir] Nasri est parti, mais quand Robin est parti. C'était comme une déclaration de la part du club. Il est parti d'une manière que personne n'a comprise parce qu'il marchait sur l'eau", a déclaré le joueur de 37 ans à Goal.

"C'était un joueur différent, un animal sur le terrain, une machine à marquer des buts. Quand il est parti, je me suis demandé pourquoi Arsenal n'avait pas davantage essayé de la conserver. Je n'ai pas compris cela, ni le transfert d'Alex Song.

"Peu de temps après, j'ai donné une interview à L'Equipe et ils m'ont questionné sur mon futur. Je n'avais pas eu de discussions sur mon avenir et il ne me restait qu'un an avant la fin de mon contrat.

"Pour moi, personnellement, s'ils avaient voulu que je reste, je serais resté. Mais je n'avais pas l'impression qu'ils aient tout fait pour me faire rester. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me courent après, mais je m'attendais au moins à ce qu'ils me montrent un peu d'amour et me fassent sentir qu'ils voulaient que je reste un an avant la fin du même contrat que j'avais gardé pendant six ans sans demander un centime de plus.

"Mais ils ne m'ont parlé qu'après que j'ai fait cette interview avec L'Equipe. Ce n'était pas naturel et je ne me sentais pas du tout à l'aise. Cela m'a blessé en tant que joueur et en tant que personne car j'ai toujours donné le meilleur de moi-même, je n'ai jamais rien demandé de 2008 à 2014."

"Je n'ai pas frappé à la porte du club, j'ai respecté mon contrat, mais la façon dont je suis parti était un peu sale. Je n'ai pas aimé, je ne me suis plus senti à l'aise. Quelque chose s'est cassé dans ma tête."