Sadio Mane aurait frappé à la bouche son coéquipier du Bayern Munich Leroy Sane lors d'une dispute dans les vestiaires mardi soir.

Le duo d'attaquants avait été vu en train de se disputer sur le terrain lors de la défaite 3-0 contre Manchester City lors du match aller du quart de finale de la Ligue des champions. Cela n'a fait qu'empirer à partir de là, selon BILD. Leurs coéquipiers auraient séparé Mane et Sane dans le vestiaire après l'altercation physique, qui découlait de la frustration de Mane quant à la façon dont on lui avait parlé pendant le match. On aurait même dit à ce dernier d'attendre dehors.

Le déclencheur de la dispute serait le moment de la 83e minute où Sane s'est plaint à Mane d'une tentative de course derrière la défense. Sane voulait que le joueur sénégalais manque et le lui a dit avec colère.

Perte de sang froid au Bayern

Ce fut une saison exceptionnellement dramatique pour le Bayern Munich. Les Bavarois ont récemment limogé Julian Nagelsmann avec des informations faisant état de mécontentement dans les vestiaires, le remplaçant par Thomas Tuchel, et ont été incohérents dans la compétition nationale selon leurs normes malgré la tête de la Bundesliga.