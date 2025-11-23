Sadio Mané "choqué" par Cristiano Ronaldo

Mané partage le vestiaire avec Ronaldo depuis plus de deux ans et a développé un partenariat redoutable avec la légende portugaise au sein de l'attaque d'Al-Nassr. Mané a rejoint l'Arabie saoudite à l'été 2023, six mois seulement après l'arrivée de Ronaldo au club.

Mané et Ronaldo, les stars d'Al-Nassr

Al-Nassr a lancé la mode des transferts de joueurs de haut niveau en janvier 2023 en surprenant tout le monde avec l'arrivée de Ronaldo, alors libre de tout contrat après son départ de Manchester United en novembre 2022. L'arrivée de l'ancien joueur du Real Madrid, de la Juventus et de Manchester United dans le Royaume a fait sensation et a également ouvert de nouvelles perspectives aux autres clubs de la Saudi Pro League.

L'été suivant, les plus grandes stars du football européen ont rejoint le Moyen-Orient. Karim Benzema et N'Golo Kanté ont notamment signé à Al-Ittihad, tandis que Neymar a rejoint Al-Hilal. Al-Nassr a également renforcé son attaque en recrutant Mané, en provenance du Bayern Munich.

Ces deux dernières saisons, Al-Nassr a réalisé plusieurs transferts de renom, notamment lors du dernier mercato estival avec les arrivées de João Félix, Iñigo Martínez et Kingsley Coman. Cependant, Mané et Ronaldo restent les joueurs les plus en vue de l'effectif.

Élogieux envers son coéquipier portugais, l'ancien ailier de Liverpool a déclaré à OJogo : « Je ne le connaissais pas personnellement, mais j'avais lu et vu à la télévision des choses sur son dévouement, sa mentalité et son professionnalisme. Quand je suis arrivé en Arabie saoudite, c'est exactement ce que j'ai constaté. C'est incroyable. Même à 40 ans, ça se voit. C'est un athlète, un athlète complet. Il est un exemple pour tous les footballeurs du monde. Voilà Cristiano. Sa mentalité, sa soif de victoire… Son professionnalisme est impressionnant. Je n'ai jamais vu un autre joueur comme lui. »