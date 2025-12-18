Sacré à Lusail, le Maroc confirme son âge d'or avant la CAN

C’est une consécration qui fera date. Ce jeudi 18 décembre, dans l'enceinte prestigieuse du stade Lusail au Qatar, le Maroc a remporté la Coupe Arabe FIFA 2025 au terme d'un scénario hitchcockien face à la Jordanie (3-2, a.p.). Treize ans après leur premier titre, les Lions ont su faire preuve d'un caractère immense pour soulever le trophée. Tout avait pourtant commencé de manière idéale : dès la quatrième minute, Oussama Tannane, d'un coup de génie, lobait le gardien adverse de 60 mètres pour inscrire un but d'anthologie, laissant présager une soirée tranquille pour les Marocains.

Hamdallah, le héros de la nation

Mais une finale n'est jamais gagnée d'avance. Au retour des vestiaires, la Jordanie, résiliente et combative, a totalement inversé la physionomie du match. Portés par un Ali Olwan en état de grâce, les Nashama ont égalisé de la tête avant de prendre l'avantage sur penalty à vingt minutes du terme. Menés 2-1 et bousculés dans l'intensité, les hommes de Jamal Al-Salami (un Marocain aussi) semblaient alors se diriger vers un exploit historique, laissant les supporters marocains au bord de la désillusion.

C'était sans compter sur l'entrée fracassante d'Abderazzak Hamdallah. Lancé dans l'arène à la 72e minute, le buteur a justifié sa réputation de "renard des surfaces". Il a d'abord arraché les prolongations in extremis (87e) en profitant d'une erreur adverse, avant de devenir le sauveur définitif. À la 100e minute, sur un coup franc de Bentayg, il a surgi pour pousser le ballon au fond des filets (3-2). Un doublé décisif qui a scellé le sort de la rencontre et offert à son pays un titre mérité, saluant au passage la performance de Mohamed Hrimat, élu meilleur joueur du tournoi.

Getty Images

Une dynamique en or avant la CAN

Ce sacre s'inscrit dans une dynamique exceptionnelle pour le football national. Quelques semaines après le titre mondial historique des U20, le Maroc confirme son hégémonie régionale et la qualité de sa formation. Cette victoire en Coupe Arabe vient garnir une armoire à trophées qui ne cesse de se remplir, validant le travail de fond effectué depuis plusieurs années, notamment via l'Académie Mohammed VI.

Désormais, l'euphorie de Lusail doit servir de carburant pour l'objectif suprême. Alors que la CAN 2025 débute ce dimanche à domicile, le signal envoyé est fort. Avec ce plein de confiance, le Maroc n'a plus qu'une obsession : briser la malédiction de 1976 et reconquérir enfin le toit de l'Afrique. La fête est belle, mais le plus grand défi commence maintenant.