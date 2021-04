RUMEUR - Sergio Ramos ne prolongera pas

D’après les échos qui émanent d’Espagne, Sergio Ramos aurait décidé de ne pas poursuivre son aventure au Real Madrid.

L’idylle de Sergio Ramos avec le Real Madrid toucherait à sa fin. Au bout de 16 ans de bons et loyaux services, le capitaine merengue se serait résolu à aller voir ailleurs.

Le défenseur andalou était en négociations avec son club madrilène pour un nouveau bail, mais il n’y a pas eu d’accord trouvé sur les modalités financières de cet engagement. De fait, et après avoir longtemps attendu une offre améliorée, il aurait pris la décision de relever un nouveau challenge.

L’information émane du média ibérique El Larguero, qui précise aussi que le champion du monde 2010 a déjà arrêté son choix concernant sa prochaine destination. L’identité de cette potentielle nouvelle équipe n’a cependant pas été dévoilée.

Un monument du Real sur le départ

Ces derniers mois, le nom de Ramos avait circulé du côté de Manchester United et du PSG. Mais aucun de ces deux clubs ne s’est manifesté concrètement pour l’enrôler. Vu qu’il est libre en juin, le chevronné arrière est libre de s’engager avec l’équipe de son choix depuis le mois de janvier dernier.

Ramos compte 845 matches et 124 réalisations avec les Merengue. Il est le 4e joueur le plus capé de l’histoire du club derrière Raul, Casillas et Manolo Sanchis.

Il est indisponible depuis le mois de mars dernier en raison de divers pépins physiques. Après un souci musculaire, il a contracté le Covid-19. Cette saison, il a déjà dû manquer 28 matches de son équipe.