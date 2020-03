RUMEUR - PSG, Thiago Silva rêve du Barça ?

En fin de contrat avec le club de la capitale, le Brésilien aurait en tête de rejoindre la Catalogne s'il ne prolonge pas son bail avec le PSG.

Thiago Silva se rapproche de jour en jour de la sortie au . Le défenseur central brésilien est en fin de contrat en juin prochain et n'a toujours pas reçu une offre de prolongation de contrat de la part de ses dirigeants d'après les propos de son agent. Le temps passe et Thiago Silva peut désormais négocier avec le club de son choix et s'engager en signant un nouveau contrat pour la saison prochaine. Si le Brésilien a encore affirmé récemment accorder sa priorité au PSG, lui et son agent ont prévenu qu'ils n'attendraient pas éternellement le club de la capitale.

En cas de départ du Paris Saint-Germain cet été, le défenseur central de 35 ans a notamment été annoncé de retour à l' , mais une autre piste plus surprenante et surtout plus prestigieuse a été dévoilé par la presse espagnole ce mercredi. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, Thiago Silva aurait pour volonté de rejoindre le l'été prochain si jamais il ne renouvèle pas son bail avec le club de la capitale.

Un rêve de jouer avec Messi

L'article continue ci-dessous

Plutôt que de chercher à avoir un dernier contrat en or du côté du , dans une destination exotique, ou bien de rejoindre la , Thiago Silva espérerait recevoir une offre du club catalan, le club qui a fait tellement mal au PSG en ainsi qu'au Brésilien avec la terrible remontada en 2017. Le défenseur central brésilien serait même prêt à faire des sacrifices financiers afin de rejoindre le champion d' en titre.

Plus d'équipes

Selon Mundo Deportivo, Thiago Silva aurait pour but de rejoindre le FC Barcelone notamment pour réaliser son rêve d'évoluer aux côtés de Lionel Messi, qu'il considérerait comme le meilleur joueur du monde. Finir sa carrière aux côtés de l'international argentin serait un honneur pour lui et permettrait également au Brésilien de continuer à disputer la Ligue des champions et d'avoir une nouvelle chance d'ajouter cette compétition à son palmarès.

Toujours selon le média espagnol, Thiago Silva chercherait donc à envoyer un message aux dirigeants du Barça afin qu'ils lui fassent une offre dans les prochaines semaines. Par le passé, le Barça avait tenté de s'attacher les services du Brésilien, se heurtant au refus du PSG. Mais encore faut-il savoir si le club catalan qui souhaite reconstruire une équipe de très haut niveau aura envie de signer le défenseur central de 35 ans.