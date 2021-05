RUMEUR - Lewandowski a la cote en Angleterre

Robert Lewandowski privilégierait un transfert en Angleterre s’il venait à quitter le Bayern Munich.

La rumeur d’une possible séparation entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski l’été prochain continue d’enfler en Allemagne.

L’agent de Lewandowki met la pression sur le Bayern

Si l’on en croit le magazine SportBild, l'agent de Lewandowski fait pression sur la direction bavaroise pour que celle-ci offre à son client un nouveau contrat lucratif, autrement il l’invite à le vendre à un club qui peut se permettre de payer son salaire.

Les clubs de Premier League sont les plus susceptibles de répondre aux exigences de ce grand buteur. Même âgé de 32 ans, « Lewy » reste un attaquant très prisé, à même d’intéresser les plus grandes écuries du continent.

Manchester United et Liverpool seraient intéressés par l’idée d’enrôler l’avant-centre polonais aux statistiques époustouflantes. Cette saison, ce dernier a encore marqué 36 buts en 26 matches de championnat. Le Soulier d’or européen ne devrait pas lui échapper cette fois-ci.

Le contrat actuel de Lewandowski du côté de l’Allianz Arena expire en 2023. Chez les Bavarois, il fait pour rappel partie des éléments les plus anciens de l’effectif, au même titre que Manuel Neuer, Jérome Boateng, David Alaba et Thomas Muller.

Avant de rallier l’Allemagne, Lewandowski avait déjà failli signer en faveur d’un club de Premier League. A l’époque, c’est le Blackburn Rovers qui s’était intéressé à lui. Finalement, il n’a pas pu rejoindre la formation anglaise en raison de mauvaises conditions climatiques.