RUMEUR - Garay se rapproche de Liverpool

Les Reds de Liverpool seraient en passe de boucler l'arrivée du défenseur argentin Ezequiel Garay.

Pour remplacer Virgil Van Dijk, absent pour une longue période en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou, les responsables de sont déterminés à s’offrir un nouveau arrière central durant le mois de janvier.

Actuellement, au poste d’arrière central, les vice-champions d’ n’ont qu'un véritable spécialiste du poste, en l’occurrence Joel Matip. Joe Gomez est aussi à l'infirmerie et le Brésilien Fabinho est contraint de dépanner dans son secteur depuis plusieurs semaines. Il y a aussi les jeunes Nat Phillips et Rhys Williams, mais ils ne sont pas assez aguerris aux joutes du haut niveau.

Jurgen Klopp se serait résolu à se renforcer derrière. Et son dévolu s'est porté sur Ezequiel Garay d'après ce que révèle le site espagnol Todofichajes. L'ancien international argentin, deux fois vainqueur de la Copa del Rey avec le et Valence, se trouve actuellement sans club. Il peut donc venir gratuitement à Anfield, et cela s’apparente à un luxe par les temps qui courent.

Plus d'équipes

Même s’il est inactif, il reste une recrue très intéressant pour les Blaugrana surtout au regard de son expérience. Il compte 243 rencontres dans le championnat ibérique. Il a aussi participé à 80 rencontres de Coupe d’Europe.

Si cette piste ne se concrétise pas, les Merseysiders pourraient se tourner vers l'arrière brésilien du Real Madrid, Eder Militao.

L'article continue ci-dessous

Jamie Carragher, l'ancien défenseur des Reds, faisait partie de ceux qui ont exhorté le club à signer un défenseur central après la blessure de Van Dijk. "La prochaine signature de Liverpool devait de toute façon être un défenseur central lors du prochain mercato. Cela doit être fait dès le 1er janvier et non à la fin du mois.»