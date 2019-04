Roy Keane : "Paul Pogba est un gros problème pour Manchester United"

La légende de Manchester United, Roy Keane, a été très critique envers Paul Pogba, ce mercredi avant le match de MU contre City.

Roy Keane, l'un des ex-joueurs de MU les plus emblématiques, a réagi avec virulence à la dernière interview de Paul Pogba dans les médias anglais, en mettant notamment en doute la sincérité du milieu de terrain français.

Quelques jours après la défaite humiliante 4-0 de United contre , le champion du monde s'était exprimé au micro de Sky Sports, insistant sur le fait que la performance des joueurs était "irrespectueuse" envers toutes les personnes liées dans le club. Pogba a également parlé de la nécessité de changer de mentalité avant le grand derby de mercredi contre les Eastlands. Keane n'a cependant pas cru un mot de ce qu'il a dit, et il ne s'est pas descendre sur la place publique.

L'article continue ci-dessous

"Je ne crois pas un mot de ce qu'il dit, a lâché l'Irlandais sur un ton très sérieux. Ça n'a aucun sens tout ce qu'il dit là. Je ne pense même pas que lui-même croyait à ce qu'il disait. Il parle du fait d'être un coéquipier modèle. Mais si vous voulez être un bon coéquipier, vous devez revenir en arrière pour défendre. Moi, après le match contre Everton, j'ai entendu surtout dire qu'ils se jetaient leur gel pour les cheveux".

Keane, qui a été capitaine des Red Devils mais qui a aussi connu quelques frictions avec Sir Alex Ferguson, ne nie pas que Pogba a des qualités, mais il est certain qu'il ne parviendra pas à les exprimer au mieux tant qu'il aura cette attitude nonchalante. "Ce mec est un garçon talentueux, mais nous disons la même chose depuis très longtemps. Combien de fois nous l'avons vu dans les matches où il ne court absolument pas".

"Il ne donne pas l'exemple aux autres"

Pour conclure, Keane a décrit Pogba comme un cas desespéré et qu'il valait mieux pour United de s'en débarrasser au plus vite pour pouvoir avancer : "Il parle de langage corporel - mais lève les mains en l'air à chaque fois. C'est un gros problème pour United. Graeme (Souness) a parlé plus tôt du besoin d'avoir de bons cadres dans votre équipe. C'est un joueur qui n'est plus très jeune, qui a participé à de grandes compétitions et a remporté de grands trophées. Mais j ne pense pas qu'il donne l'exemple, d'après ce que je vois. Le langage corporel et la fierté, qu'il a mentionnés, je ne les vois pas dans ses performances. Et mes yeux ne mentent pas".