Manchester United - Manchester City | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir

Man United accueille City à Old Trafford, ce mercredi (21h) pour un derby mancunien déterminant dans la lutte pour le titre.

Même dans ses pires cauchemars, Sir Alex Ferguson n'aurait pas aimé se retrouver à arbitrer une lutte acharnée pour le titre entre et . Dans ce coin de l' , les deux clubs sont tout simplement détestés par United - surtout Liverpool, que l'Ecossais était parvenu à "descendre de son putain de perchoir", au fil du temps. Voici donc à quoi est réduit aujourd'hui le club le plus titré du pays qui, à choisir, ferait bien une faveur aux Citizens. Mais l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer n'a pas le choix, justement.

Humiliée par samedi dernier (4-0), elle est aujourd'hui condamnée à faire un résultat pour continuer à espérer une qualification pour la , qui sauverait encore ce qui peut l'être dans cette saison chaotique. Man United est sixième, derrière ses trois concurrents londoniens - , et -, qui ont pu perdre du terrain, eux aussi, ces dernières semaines. En face, les hommes de Pep Guardiola, privés de Kevin De Bruyne, ont tout simplement l'occasion de passer devant Liverpool en cas de succès. Tous les yeux seront donc rivés sur ce derby. Présentation.

Match - Manchester City Date Mercredi 24 avril 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 1 RMC Sport

COMPOS PROBABLES

L'article continue ci-dessous

LES DÉCLARATIONS DES ENTRAINEURS

Ole Gunnar Solskjar (manager de Manchester United) : "Nous devons être prêts pour leur pressing parce qu'ils ont de la qualité avec le ballon. Nous devons bien défendre, nous devons êtres prêts à être agressés, ils vont nous prendre à la gorge et nous mettre des coups. Ils ne vont pas nous permettre de contre-attaquer facilement. Il y aura des fautes, sans aucun doute, parce que quand vous regardez leurs matches, il y a tellement de joueurs impliqués devant. Je pense qu'ils vont nous arrêter aussi haut qu'ils le pourront. C'est le meilleur match qui nous puissions avoir maintenant, avec des joueurs touchés. Nous nous sommes vu après le match [contre Everton] et comme vous pouvez le voir, tous les joueurs sont très déçus, très touchés par la prestation. Le match contre City est parfait, il n'y aura pas moyen de se cacher sur le terrain. Les supporters seront derrière nous peu importe le résultat, tant que nous ferons les efforts. Nous devons répondre présents contre une très bonne équipe de City".

Pep Guardiola (manager de Manchester City) : "Il reste quatre matches et nous devons les gagner pour remporter le titre. [Old Trafford] n'est pas un endroit facile, mais en même temps c'est un bon endroit où aller. Nous savons exactement ce que nous avons à faire et nous y allons pour faire un grand match. Nous devons faire attention aux petits détails en avançant dans la saison. Maintenant nous devons voir s'il peut jouer un ou deux matches de plus cette saison et ensuite avoir une bonne préparation".