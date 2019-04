Pogba : "Deux saisons sans trophées, ce n'est pas acceptable"

Avant le derby contre Man City, Paul Pogba s'est exprimé sur la saison de son équipe de MU qu'il reconnait comme étant très moyenne.

Paul Pogba a déclaré qu'il était impatient de participer au derby de Manchester mercredi et qu'il était aussi crucial pour sa formation de l'emporter afin d'assurer une place en Ligue des Champions la saison prochaine.

La saison dernière, l'international tricolore a marqué deux buts dans le derby qui s'est joué à l’Etihad. Il avait alors retardé le sacre des voisins. C'était un joli coup de lui et ses partenaires mais il estime que le match qui se profile mercredi est encore plus important.

City doit triompher mercredi Old Trafford pour suivre le rythme imposé par et rester dans la course au titre, tandis que United est dans l'obligation d'assurer le plein de points pour mettre se relancer après une semaine compliquée et qui les a vus sortir de la à Barcelone puis essuyer un piteux revers 4- 0 à Everton en championnat.

"Je ne dirais pas que c'était la même situation [que l'an dernier], car ils doivent aussi gagner, ils en ont vraiment besoin et nous aussi, a déclaré Pogba à Sky Sports. Nous sommes tous les deux dans une course pour quelque chose - eux pour le titre et nous pour la Ligue des Champions pour la quatrième ou troisième place - donc ce sera une tâche difficile et très importante."

Le champion du monde a ensuite confié que disputer des matches de derby était "magnifique" et "intense", et ce même quand il évoluait pour les jeunes de United. "Cette rivalité a toujours existé, même lorsque j'étais chez les U18 et que nous jouions contre City. Ce derby veut juste de l'amour, de l'adrénaline, tu joues pour le maillot avec deux équipes dans la même ville et tu veux juste les battre."

"J'aime jouer ces matches-là"

"Vous pouvez voir que ces matches sont très intenses et il est important d'y participer parce que vous obtenez l'expérience. Vous avez tout le public qui est derrière vous et qui vous pousse tout le long du match. Gagner ces matches-là c'est vraiment magnifique, car c'est vraiment différent des autres", a-t-il ajouté.

Pogba a conclu en indiquant à quel point il adorait se mesurer aux meilleurs du monde et que la Ligue des champions était vitale pour son équipe alors que se présente une deuxième saison consécutive sans le moindre trophée remporté. "En ce qui me concerne, j'aime jouer contre des équipes de premier plan.C'est à quoi j'aspire. J'apprends beaucoup et je gagne de l'expérience. Je veux simplement bien jouer et donner le meilleur de moi-même. Le sentiment de stopper des équipes comme City est vraiment à part. Car pour être les meilleurs, vous devez battre les meilleurs et c'est pourquoi j'attends ces parties avec impatience (...) Nous serions évidemment très déçus [si United ne finissait pas parmi les quatre premiers]. Deux saisons consécutives sans trophée, ce n’est pas bon du tout."