Rousard "promet" un projet attrayant au Barça à Messi

L'Argentin est dans les six derniers mois de son contrat, mais l'un des candidats à la présidence du club catalan espère le voir rester.

Le salaire de Lionel Messi n'est pas viable mais l'attaquant superstar peut être persuadé de rester à Barcelone avec un projet sportif qui lui plaît, selon le candidat à la présidentielle Emili Rousaud. Le sextuple vainqueur du Ballon d'Or a échoué dans sa tentative de quitter le Camp Nou avant la campagne 2020-2021, mais il est maintenant libre de discuter d'un transfert pour la fin de saison avec les clubs de son choix après avoir entamé les six derniers mois de son contrat.

Il était fortement annoncé vers pour retrouver son ancien entraîneur Pep Guardiola, tandis que l'Inter et le - désormais entraînés par son compatriote argentin Mauricio Pochettino - ont également été liés à l'attaquant du Barça. Mais tout en réitérant que Messi devra accepter une réduction de salaire s'il veut rester au Barca au-delà de cette saison, Rousaud a exposé son plan pour inciter l'homme qui n'a connu qu'un seul club à parapher un nouveau bail.

"Il ne voulait pas quitter le club pour des raisons économiques. C'était faute de projet sportif", a déclaré Rousaud à Sport. "Je vais le regarder dans les yeux et dire: 'Votre salaire est insoutenable, le club ne peut pas vous payer. Mais nous allons lancer un projet pour vous entourer de jeunes talents'". Malgré les inquiétudes financières du Barça à la suite de la pandémie de coronavirus, Rousaud a précédemment annoncé son intention de faire venir l'attaquant prolifique Erling Haaland du s'il succède à Josep Maria Bartomeu aux élections de ce mois-ci.

"Si avec les 222 millions d'euros de Neymar nous avions signé Mbappe, peut-être que nous ne parlerions plus de Neymar"

Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain est une autre cible possible et Rousaud pense que le prestige de jouer pour Barcelone pourrait donner au géant de la un avantage sur le marché des transferts. "Les prix du marché dans lesquels évoluent actuellement les acteurs ne sont pas ceux d'il y a deux ans", a-t-il déclaré. "De plus, le Barça a quelque chose de très important: un maillot qui a beaucoup de poids dans le monde. Mais bien sûr, nous n'allons pas étirer le bras plus que la manche".

"Mon conseiller Josep Maria Minguella s'est entretenu avec l'agent de Haaland, Mino Raiola pour connaître les conditions dans lesquelles il viendrait et nous avons commencé à discuter. Pour un joueur comme lui, être dans un club comme le nôtre lui donnerait une belle vitrine dans le monde entier." Rousaud a également promis de tenter de ramener Neymar en Catalogne s'il était élu, malgré le départ de l'attaquant brésilien du Barça pour le PSG sous un nuage qui l'a depuis vu impliqué dans une bataille judiciaire pour une prétendue rupture de contrat. Cependant, plutôt que de condamner Neymar pour avoir quitté le club pour un montant record de 222 millions d'euros en 2017, Rousaud estime que le Barça n'a qu'à se blâmer pour avoir gaspillé l'argent sur deux joueurs qui ont été touchés par des problèmes de blessures.

"L'argent laissé par Neymar a été investi dans deux joueurs : Philippe Coutinho et Ousmane Dembele, qui n'ont pas donné le résultat sportif attendu", a-t-il déclaré. "Et comme ils ne fonctionnaient pas, nous en avons signé d'autres. Et comme nous n'avons plus de liquidités, nous avons commencé à nous endetter. Ils disent que Neymar nous a humiliés. Je respecte cette opinion, mais cela nous a laissé 222 millions d'euros. Si avec cet argent nous avions signé Mbappe, peut-être que nous ne parlerions plus de Neymar."