Barça, Laporta envoie une nouvelle pique au Real Madrid

Joan Laporta, favori pour la présidentielle du FC Barcelone le 24 janvier prochain, a parlé de sa campagne dans une interview exclusive avec Marca.

Joan Laporta, ancien président du Barçaentre 2003 et 2010, hériterait, en cas de succès aux présidentielles le 24 janvier prochain, d'une institution en mauvaise posture économique et sportive.

Sous sa direction et en étroite collaboration avec Johan Cruyff, le Barça a gagné deux titres en et construit une équipe que beaucoup considèrent comme l'une des plus grandes à avoir jamais jamais foulé un terrain, sous la férule de Pep Guardiola.

«J'adore Barcelone», a déclaré Laporta lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait décidé de se présenter à nouveau. «J'aime les défis et c'est le défi le plus important de ma vie en ce moment.» Laporta était convaincu que son expérience antérieure - à la fois positive et négative - l'a amélioré et lui sera très utile pour aller de l'avant.

«J'ai fait des erreurs, mais je préfère me souvenir des bons moments. «J'ai appris de mes erreurs et cette expérience m'aidera à ne pas les répéter. Je n'ai pas l'intention de regarder dans le rétroviseur - je suis très concentré sur ce qu'il faut faire à partir du 24."

Laporta s'est montré très dur dans sa critique de l'administration de Josep Maria Bartomeu, accusant l'ancien panel directoire d'avoir détruit une grande partie du bon travail de son époque et de nuire à la relation cruciale que le club entretient avec son capitaine Lionel Messi.

«J'ai dit en 2015 que je ne faisais pas confiance aux responsables du club ni à leur modèle de gestion. Nous avons laissé un si bon héritage dont ils voulaient profiter mais n’ont pas fait les rénovations nécessaires."

Laporta en a profité pour envoyer une petite pique au , grand rival des Blaugrana. «Nous avons raté d’énormes occasions de garder le meilleur joueur du monde [Messi]. Nous aurions dû remporter plus de titres en Ligue des champions et nous espérons reprendre la réussite du club en C1. N'oubliez pas que pendant mon mandat, le [Real] Madrid n'en a pas gagné. »



Récemment, Joan Laporta, a payé pour une affiche de campagne immense sur le flanc d'un immeuble proche de l'Estadio Santiago Bernabeu. L'ancien président du club catalan s'est offert un coup de pub géant, au sens propre comme au figuré.