Rothen s'éteint ! L'émission très mal en point...

Un vent de panique sur RMC ? L'émission Rothen s'enflamme est en baisse de forme.

Décidément, Rothen a du mal à succéder à Dugarry... Plus d’un an après le lancement de l’émission, Rothen s’enflamme ne s'enflamme pas énormément. Les chiffres de la rentrée sont assez peu réjouissants.

Début d'incendie

L'émission diffusée en début de soirée a en effet perdu pas moins de 57 000 spectateurs par rapport à la saison dernière et n’est écouté que par 200 000 auditeurs.

Rothen s'enflamme peine derrière ses concurrents, qui sont France Inter, avec la bagatelle de 732 000 auditeurs grâce à Fabienne Sintès, et RTL, qui rassemble pas moins de 516 000 auditeurs lors de RTL Soir.

Karim Nedjari, directeur de RMC, éteint néanmoins le début d'incendie. « Jérôme a repris le flambeau l’an dernier d’une émission qui avait souffert . Après une saison incroyablement forte, il est 13e podcast de France et a quasiment retrouvé les scores de Christophe Dugarry, a-t-il expliqué à Pure Médias. Il est présent sur les réseaux sociaux et réussit à faire des coups, récemment encore avec Noël Le Graët et Christophe Galtier. La promesse est tenue. Même si la progression fulgurante qu’il a eu l’an dernier est un peu freinée en cette rentrée, on reste persuadés que tout est bon. »