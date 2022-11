Rothen s'enflamme, mais le PSG l'éteint

Le PSG n'enflamme pas l'imagination de ses supporters cette saison en Ligue des champions.

Jérôme Rothen ne s'enflamme pas après avoir vu les dernières prestations du PSG en C1. L'ancien Parisien est d'ailleurs très pessimiste.

« Ce qui est sûr, c’est qu’on a vu sur les six matchs en Ligue des Champions ou sur les gros matchs de Ligue 1 qu’il y avait des manques.", déplore ainsi Rothen.

"Si on essaye de voir plus loin, au mois de février avec des matchs à élimination directe, cette deuxième place est catastrophique car tu vas jouer automatiquement une équipe très forte. Le premier bilan qu’on peut faire, c’est que, dès que le niveau s’élève, ce PSG concède trop d’occasions."

"Il y a un manque qui est avant tout collectif. Ils sont trop dépendants de leurs stars de devant. Quand ils sont au top, ils corrigent pas mal de problèmes collectifs. C’était encore le cas mercredi : la victoire est heureuse, elle est là grâce à un éclair de génie de Kylian Mbappé. Mais ce n’est pas suffisant quand tu vas jouer une équipe qui est armée et plus forte collectivement. Je pense que toutes les équipes du chapeau 1 sont plus fortes que le PSG collectivement.", a reconnu le consultant.

"C’est là qu’on a du mal à se projeter. Le PSG a-t-il l’équipe pour aller au bout cette année ? Moi, je me dis que non. Le but du foot, c’est de gagner. Aujourd’hui, on ne peut que les féliciter d’être encore invaincus. Mais on est obligé de regarder plus loin que les résultats. Voir ce qu’il se passe, comment ce groupe se remet en question, comment il bosse, comment il progresse… », a encore glissé, sur RMC, Jérôme Rothen, qui pense que le PSG va encore avoir beaucoup de mal dans la compétition reine.