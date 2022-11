Rooney répond aux insultes de Ronaldo et assure ne jamais l'avoir critiqué

Wayne Rooney s'est défendu après que Cristiano Ronaldo l'ait accusé de manière virulente d'avoir critiqué son niveau de jeu avec les Red Devils.

Rooney a été évoqué lors du chat de Ronaldo avec Morgan's TalkTV, où l'international portugais a déclaré : "Eh bien, pas seulement lui, imaginez le reste des rats qui me critiquent aussi". Après avoir reçu le prix de la carrière du joueur lors des 2022 Globe Soccer Awards à Dubaï, Rooney a abordé les commentaires de Ronaldo et l'interview de manière plus générale. Il l'a qualifiée d'"étrange" et a espéré que le club traiterait l'affaire en conséquence.

"Cristiano Ronaldo est un joueur fantastique et, comme je l'ai déjà dit, lui et Messi sont probablement les deux meilleurs joueurs à jouer ce sport", a déclaré Rooney à CNN. "Et, encore une fois, ce n'est pas une critique. Ce que j'ai dit, c'est que l'âge nous atteint tous, et Cristiano a manifestement l'impression d'avoir finalement dû y faire face.

"De toute évidence, il a donné une interview, qui a été diffusée dans le monde entier, et c'est étrange, certains commentaires sont étranges. Mais je suis sûr que Manchester United s'en occupera une fois qu'ils auront vu l'interview complète, et ils prendront les mesures nécessaires."

Rooney n'a pas été la seule personne associée à United à être visée par la tirade de Ronaldo. Le joueur de 37 ans n'a pas apprécié l'ancien entraîneur Ralph Ragnick et a affirmé que le patron actuel, Erik Ten Hag, ne le respecte pas. Alors que le club cherche à intenter une action en justice, les membres du vestiaire actuel de United voudraient que Ronaldo quitte le club avant la fin de la Coupe du monde.

Les liens entre United et Ronaldo étant rompus - ce qui était délibéré, selon Gary Neville - il semble qu'il n'ait aucun avenir dans le club de Premier League. Son attention se portera plutôt sur les obligations internationales, lorsque le Portugal débutera sa campagne de Coupe du monde dans le groupe H contre le Ghana jeudi prochain.