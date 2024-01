Ronaldo vs Messi et Al Nassr – Inter Miami : Diffusion TV, chaine en clair et streaming

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo et l’Inter de Lionel Messi s’affrontent, jeudi, à l’occasion de la Riyadh Season Cup. Toutes les dernières infos ici.

L’Inter Miami et Lionel Messi seront en déplacement, ce jeudi 1er février 2024, au Kingdom Arena pour défier Al-Nassr FC et Cristiano Ronaldo. Une retrouvaille entre l’octuple et le quintuple vainqueurs du Ballon d’Or à vivre en Arabie Saoudite pour le compte du match amical de la Riyadh Season Cup.

Ronaldo - Messi, les retrouvailles

Dernière chance pour Cristiano Ronaldo et Lionel Messi de s’affronter une fois ? C’est la grosse interrogation qui taraude l’esprit de plusieurs acteurs vu l’âge des deux hommes qui ont marché pendant plus d’une décennie sur le football européen. Après s’être plusieurs fois affrontés sur le vieux continent ces dernières années, CR7 et Leo Messi ont tous les deux quitté l’Europe pour respectivement l’Arabie Saoudite et les Etats-Unis.

Quand Ronaldo et Messi évoluaient respectivement au Real Madrid et à Barcelone, les deux joueurs s’étaient affrontés à 37 reprises, dont 30 fois dans le Clasico en Espagne entre le Barça et la Maison Blanche. Lionel Messi mène la danse avec 17 victoires contre 11 pour Cristiano Ronaldo (9 matchs nuls). La dernière confrontation entre les deux hommes remonte à janvier 2023 quand le PSG a remporté la Riyadh Season Cup contre Al-Nassr FC ainsi que des joueurs d’Al-Hilal.

En difficulté, l’Inter Miami, qui est en préparation pour la nouvelle saison aux Etats-Unis, n’a pu remporter aucune de ses deux dernières rencontres, qui s’étaient soldées par des défaites contre Dallas (1-0) et Al-Hilal (4-3). De son côté, Al-Nassr n’a perdu aucune de ses cinq dernières rencontres, couronnées de victoires.

Horaire et lieu du match

Inter Miami – Al Nassr

Riyadh Season (Amical)

Lieu : Kingdom Arena (Arabie Saoudite)

A 19 heures française

Les compos probables du match Inter Miami - Al Nassr

Al-Nassr : Al Aqidi - S. Al Ghannam, Al Amri, Laporte, Telles - Brozovic, Al Sulaiheem - Talisca, Otavio, K. Al Ghannam, Ronaldo

Inter Miami : Callender - Yedlin, Aviles, Kryvtsov, Allen, Alba - Gressel, Busquets, Ruiz - Suarez, Messi

Sur quelle chaîne suivre le match Inter Miami – Al Nassr

La rencontre entre Al-Nassr et Inter Miami sera à suivre ce jeudi 1er février 2024 à partir de 19 heures sur beIN SPORTS 3. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, beIN CONNECT ou via RMC.