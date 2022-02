Ronaldo ou Messi ? Le jeune prodige Endrick a choisi

Le Brésilien de 15 ans est une sensation, il brille pour Palmeiras et attire l'attention de tous les clubs d'élite du football européen, y compris le Real Madrid.

Les Merengue, qui disposent d'un solide réseau au Brésil dirigé par Juni Calafat, ont été cités comme étant le club le mieux placé pour obtenir la signature d'Endrick. L'adolescent partage un agent avec Vinicius Junior, un autre Brésilien que Madrid a fait signer à Flamengo à l'âge de 18 ans seulement.

Son idole, c'est Cr7

Mais il faudra attendre. Endrick n'est pas légalement autorisé à quitter le Brésil avant ses 18 ans, ce qui signifie qu'il ne rejoindra pas Madrid avant l'été 2024 au plus tôt. Le processus de séduction a toutefois déjà commencé, puisque Marca s'est rendu au domicile familial d'Endrick à Sao Paulo pour s'entretenir avec son père et sa mère.

Douglas a expliqué que lorsque la famille avait des problèmes d'argent, Endrick a promis volontairement de devenir footballeur professionnel pour aider ses parents à résoudre leurs problèmes. Il a également expliqué que l'idole d'Endrick est Cristiano Ronaldo.

"Son idole est Cristiano Ronaldo", a déclaré Douglas dans des propos rapportés par Marca. "À l'âge de 15 ans, les enfants tombent généralement amoureux de Neymar [Junior] ou de [Lionel] Messi. Ses amis à Palmeiras lui ont dit que son idole est un robot, que c'est un professionnel concentré et obsédé par le fait de battre des records.

"Mais Cristiano est sa référence et il veut entrer dans l'histoire comme lui. Sur le terrain, il est complètement concentré, il ne lâche pas le ballon et se donne à 110%. C'est une machine. Quand il marque un but, il en veut deux. Quand il en marque deux, il en veut trois. C'est son truc, c'est un garçon qui veut être mis au défi".