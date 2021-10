Ronaldo ne "ternira jamais son histoire" à Manchester City ou à Barcelone, selon un ancien coéquipier

Le défenseur brésilien qui a joué avec la star portugaise à Old Trafford affirme qu'un transfert controversé ne sera jamais envisagé.

Cristiano Ronaldo a travaillé dur pour se forger une réputation parmi l'un des plus grands joueurs de tous les temps et ne "ternirait jamais cette histoire" en faisant un transfert controversé à Manchester City ou au FC Barcelone, affirme son ancien coéquipier à Manchester United, Fabio. Un transfert à l'Etihad Stadium pour le quintuple Ballon d'Or a été évoqué cet été lorsqu'il est devenu évident qu'il allait quitter la Juventus.

Fabio pense que cette spéculation a été déclenchée par l'agent Jorge Mendes, et qu'il était hors de question que l'icône de Manchester United et du Real Madrid envisage un transfert qui porterait atteinte à sa réputation. L'ancien défenseur de Manchester United, Fabio, qui a joué aux côtés de Ronaldo à Old Trafford entre 2007 et 2009, a déclaré à ESPN : "Je ne pouvais pas l'imaginer. Quand ils me l'ont dit, je ne pouvais pas le croire".

"C'est Pedro, qui joue ici au FC Nantes avec moi, qui a dit : 'Manchester City est presque d'accord avec Cristiano'. J'ai dit : "Ce n'est pas possible". Je n'y ai pas cru à un seul moment. Je ne sais pas si c'était un geste de Jorge Mendes, son manager, pour créer quelque chose parce que c'est ce qui se passe de nos jours. Je dis juste ça parce que je n'en ai aucune idée. À aucun moment je n'ai cru qu'il allait à City", a ajouté le Brésilien.

Est-ce que Ronaldo a encore un coup à jouer ?

"D'après son histoire à Manchester United, d'après ce que je sais un peu des deux années où j'ai joué avec lui. Il aurait été difficile pour lui d'avoir le courage de jouer pour City parce qu'il préserve tellement cette histoire. De même, je suis sûr qu'il n'aurait pas voulu jouer à Barcelone. Il accorde une grande importance à l'histoire qu'il a écrite partout où il est passé. Cristiano Ronaldo a joué dans les clubs qu'il voulait et dont il rêvait. Manchester, le Real Madrid et la Juventus. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il ternirait cette histoire", a conclu Fabio.

Alors que les rumeurs concernant City se sont évanouies, Cristiano Ronaldo a effectué un retour émouvant à Manchester United en août. Il s'est engagé pour un contrat initial de deux ans avec les Red Devils, ce contrat devant le mener au-delà de son 38e anniversaire. Il n'y a eu aucun signe de ralentissement, avec cinq buts marqués depuis son retour dans le football anglais, et Ronaldo a régulièrement déclaré qu'il avait l'intention de jouer jusqu'à ses 40 ans.

Tout le monde s'est toujours attendu à ce que les derniers chapitres de sa remarquable carrière soient écrits en dehors de l'Europe, potentiellement en MLS ou en Asie, mais il est également possible que Cristiano Ronaldo cherche à boucler la boucle en prenant sa retraite sous les couleurs du Sporting, son club formateur qu'il a quitté très tôt pour rejoindre Manchester United.