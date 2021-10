Manchester United : Gary Neville émet un doute sur le recrutement de Cristiano Ronaldo

L'ancien défenseur des Red Devils a prévenu Ole Gunnar Solskjaer qu'il va devoir trouver un équilibre nouveau avec la présence du Portugais.

Avec le retour de Cristiano Ronaldo, Manchester United est passé d'un simple outsider au titre de champion d'Angleterre à l'un des favoris en compagnie de Chelsea, Manchester City et Liverpool. Le message est clair : avec le retour de l'international portugais, les Red Devils veulent revenir sur le devant de la scène du football anglais et européen. Manchester United n'a plus remporté la Premier League depuis 2013 sous Sir Alex Ferguson.

L'international portugais a d'ailleurs prouvé qu'il en avait encore sous la pédale en marquant trois buts en quatre rencontres. Pour autant, Manchester United ne semble pas énormément plus fort collectivement et peine encore à trouver ses marques, à l'image des deux premières rencontres de Ligue des champions avec un succès étriqué contre Villarreal et une défaite surprise sur la pelouse des Young Boys de Berne.

Si le recrutement de Cristiano Ronaldo a forcément des bons côtés, il y en a aussi des moins bons. Sur la chaîne Youtube de Sky Bet, Gary Neville, ancien coéquipier du quintuple Ballon d'Or lors de son premier passage dans le nord de l'Angleterre a avoué que la présence de Cristiano Ronaldo modifie tout l'équilibre de l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer : "Manchester United devait recruter Ronaldo, Ole devait le faire. Avec ce transfert, il y a de gros points positifs, mais il y a aussi des problèmes".

"Avec CR7, Manchester United ne peut pas être une équipe de pressing"

"Cristiano ne participe pas au pressing. Il joue en pointe maintenant, et vous n’allez jamais faire un pressing sur le défenseur. L’idée que Manchester United va être une équipe de pressing ne se produira jamais, Cristiano ne pressait pas il y a 10 ou 15 ans. Alors, vous dites quel est le style de Manchester United ? Sont-ils une équipe de contre-attaque ? Cela devient difficile lorsque vous jouez contre des équipes qui vous sont inférieures la plupart du temps comme Aston Villa et Everton", a ajouté l'ancien international anglais.

"Ces genres d’équipes attendent Manchester quand ils les affrontent. C’est un problème. Alors ils doivent régler ça. Ronaldo a dû être replacé, dirons-nous, lors de la finale face à Barcelone en 2008, loin de son poste. Cristiano Ronaldo a été mis seul devant, en pointe. [Wayne] Rooney et Ji-Sung Park ont ​​été placés sur les cotés et [Carlos] Tevez a été mis sur [Sergio] Busquets. Parce qu’on ne pouvait pas le porter dans les grands matchs parce qu’en général il ne travaille pas assez dur", a conclu Gary Neville.

Effectivement, Ole Gunnar Solskjaer a un chantier devant lui : trouver le bon équilibre pour ces Red Devils en mettant Cristiano Ronaldo dans les meilleures conditions pour exploiter pleinement le talent du joueur de 36 ans sans pour autant réduire l'influence des autres éléments importants de l'équipe. Pour le moment, Manchester United est quatrième de Premier League avec deux points de retard sur le leader, Chelsea, et un point sur Liverpool et Manchester City, deuxième et troisième du classement.