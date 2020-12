Ronaldo ne fera pas pression sur son fils pour qu'il devienne footballeur mais "aimerait" que cela se produise

Cristiano Jr fait partie de l'académie de la Juventus et a montré des signes prometteurs, mais son célèbre père le laissera faire ses propres choix.

Cristiano Ronaldo a insisté sur le fait qu'il ne mettrait aucune pression sur son fils, Cristiano Jr, pour qu'il poursuive une carrière de footballeur, même si la superstar de la a déclaré qu'il "aimerait que cela" se produise. L'international portugais est au sommet du football mondial depuis plus d'une décennie, dominant le football aux côtés de Lionel Messi, mais il approche maintenant la fin de sa carrière à l'âge de 35 ans.

Cristiano Ronaldo a été nommé Joueur du XXIème siècle aux Globe Soccer Awards dimanche et a déclaré dans son discours de remerciement qu'il fallait montrer aux enfants le bon chemin pour leur donner envie de jouer au football. Son propre fils, Cristiano Jnr, s'est montré prometteur et fait partie de l'académie de la Juventus, après avoir évolué sous les couleurs du lorsque son père évoluait dans la capitale espagnole.

Cristiano Ronaldo est réputé pour son éthique de travail et a tenté d'inculquer la motivation à son fils, bien qu'il ait admis qu'il peut être difficile de persuader un enfant de 10 ans de prendre un bain de glace. "Parfois, il boit du coca, des sodas et mange des chips et il sait que cela me met en colère", a déclaré Cristiano Ronaldo, des propos relayés par A Bola.

"Parfois, je dis à mon fils après une course sur tapis roulant de plonger dans l’eau froide pour récupérer et il dit: "Papa, il fait si froid là-bas". Ça va, c'est normal, il n'a que 10 ans", a ajouté le quintuple Ballon d'Or. Alors que son fils a fait de bons progrès dans le centre de formation de la Juventus, il n'y aura aucune pression de la part de son père pour se forger une carrière dans le football professionnel.

"Nous verrons si mon fils deviendra un grand footballeur", a déclaré Ronaldo. "Il a du potentiel. Il est rapide et dribble bien, mais ce n'est pas suffisant. Je lui dis toujours qu'il faut du travail et du dévouement pour réussir. Je ne ferai pas pression sur lui pour qu’il devienne footballeur, mais si vous me demandez si je le veux, oui, je l’aimerais. Le plus important est de devenir le meilleur dans tout ce qu'il fait, que ce soit en tant que footballeur ou médecin".

L’objectif actuel de Ronaldo est de renvoyer la Juventus dans la course au titre de . Ils ont soulevé le trophée au cours des neuf dernières saisons, mais ils ont 10 points de retard sur le leader, l' , bien qu'avec un match en moins, et ont été battus 3-0 par la lors de leur dernière sortie avant la pause hivernale. La Juventus reprend sa campagne de avec un affrontement contre l' le 3 janvier. Trois jours plus tard, ils affrontent l'AC Milan.