Ronaldo: "J'aime quand les gens huent Cristiano"

La star portugaise ressent à la fois le manque de l''amour et de la haine qu'il reçoit des spectateurs.

Cristiano Ronaldo fait partie des joueurs qui ne laissent pas indiférents dans la planète football. Si certains l'adulent, d'autres le détestent et le lui font savoir durant les matches. Mais le Portugais, à l'image de Zlatan Ibrahimovic, se nourrit de la haine de ses opposants. Et à l'ère du Covid-19 avec les stades vides dans quasiment le monde entier, le joueur de la regrette de ne pas pouvoir se motiver grâce aux supectateurs.

Cristiano Ronaldo a révélé qu'il aimait quand les gens le huent et trouvent que jouer sans fans est "ennuyeux". En raison de la pandémie de coronavirus en cours, les spectateurs n'ont généralement pas pu assister aux matchs à travers l'Europe, à quelques exceptions près. À la Juventus au cours des derniers mois, Ronaldo a dû s'habituer à jouer dans des stades vides et a même été temporairement mis à l'écart après avoir été testé positif pour Covid-19.

En tant que personne qui canalise la bonne et la mauvaise énergie des fans, le joueur de 35 ans a admis qu'il manquait autant les huées que les applaudissements. "Pour moi, je dois être honnête, jouer dans un stade vide est à mon avis ennuyeux. Nous, les joueurs, respectons tout le protocole et la santé est la chose la plus importante de tous, bien sûr, mais je n'aime pas ça... pour être honnête", a déclaré Ronaldo aux Globe Soccer Awards dimanche.

Plus d'équipes

"Les enfants représentent l'avenir"

L'article continue ci-dessous

"Je le fais avant tout parce que j'aime le football. Ma passion est toujours le football. Je joue pour ma famille, mes enfants, mes amis, les fans. Mais je n'aime pas ça, pour être honnête. C'est tellement bizarre. J'aime quand les gens huent Cristiano. Quand je touche le ballon, ils huent, j'aime ça. J'espère qu'en 2021 ils pourront changer les règles et nous pourrons voir les stades pleins de monde", a ajouté l'international portugais.

Ronaldo, qui a été nommé joueur du siècle aux Globe Soccer Awards, est un modèle pour la prochaine génération de footballeurs depuis plus d'une décennie maintenant et se réjouit d'avoir une telle influence. "C'est génial quand tu regardes et vois que les enfants veulent être comme toi. Ils se coupent les cheveux comme moi. Ils veulent des compétences comme moi. Je vois mon fils de 10 ans et il veut me ressembler et je dis: 'Tu as un long chemin pour le faire, pour être comme ton père'", a déclaré Ronaldo.

"L’avenir, ce sont les enfants. J'en ai quatre et je leur souhaite le meilleur. Quand je vois les enfants par exemple à Dubaï, ils courent et disent« Siii », cela me rend heureux parce qu’ils reconnaissent mes efforts, mon dévouement, mon travail acharné. Je suis fier quand je vois des trucs comme ça et ça me motive à continuer comme ça", a conclu l'attaquant de la Juventus, vainqueur à cinq reprises du Ballon d'Or dans sa carrière.