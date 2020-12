Messi salue son meilleur rival : "Ronaldo se démarque dans le football"

La légende Blaugrana a comparé son éternel rival à certains des plus grands noms du sport et a parlé de sa position dans le football mondial.

La légende du FC Barcelone, Lionel Messi, a comparé Cristiano Ronaldo aux plus grands noms du sport mondial, insistant sur le fait que l'icône portugaise est quelqu'un qui se démarque dans le monde du football. La question de savoir qui est le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a fait rage ces derniers temps, et tout au long de leur carrière, mais la superstar argentine a lui-même admis son respect pour l'attaquant de la .

Lionel Messi a révélé qu'il voyait Cristiano Ronaldo aux côtés d'autres superstars du sport dans le métier de leur choix - le comparant à Rafael Nadal, Roger Federer et LeBron James. "Il y a beaucoup d'athlètes admirables. Rafa Nadal, Federer, LeBron - dans tous les sports, il y a toujours quelqu'un qui se démarque et est admirable pour son travail", a déclaré Messi à La Sexta. "Cristiano se démarque dans le football. Il y en a beaucoup qui se démarquent et font toujours de leur mieux."

Bien que Messi ait révélé son admiration pour plusieurs personnalités du sport mondial, le joueur de 33 ans a déclaré que ses enfants invoquaient plus de passion en lui que quiconque. L'Argentin a expliqué qu'il avait réussi à supprimer "le fan à l'intérieur" de lui lorsqu'il est devenu joueur professionnel au Camp Nou. "Quand j'ai commencé à être professionnel, j'ai réussi à mettre de côté ma passion de supporter de football", a déclaré Messi.

"Ceux qui me font me lever du canapé sont mes enfants. Ce sont eux qui m'émeuvent le plus aujourd'hui", a conclu le numéro 10 du Barça. Messi a été lié à un transfert vers et au à la fin de la saison après avoir remis une demande de transfert aux dirigeants du FC Barcelone au cours de l'été dernier. L'attaquant a décidé de rester au Camp Nou après de longues délibérations et a laissé entendre qu'il pourrait toujours rester au club la prochaine saison.

"Je suis désolé pour tout. Je l'ai toujours dit. Barcelone est ma vie. Je suis ici depuis que j'ai 13 ans", a déclaré Messi. "Eh bien, la vérité est qu'aujourd'hui je vais bien, c'est vrai que j'ai passé un très mauvais moment cet été à cause de la fin de la saison."

Barcelone a eu du mal à rester régulier sous Ronald Koeman, alors qu'il occupe la cinquième place du classement de la , à huit points de l'Atletico Madrid mais après avoir joué un match supplémentaire que les Colchoneros. Leur prochain match de championnat aura lieu contre à domicile le 29 décembre.