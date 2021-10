Ronaldo égale le record de Casillas en Ligue des champions

La star portugaise est désormais à égalité avec son ancien coéquipier du Real Madrid pour le nombre de participations à la compétition.

Cristiano Ronaldo a égalé le record d'Iker Casillas pour les apparitions en Ligue des champions après avoir débuté le match de Manchester United contre les Young Boys.

Mardi, Ronaldo a fait sa première apparition avec Man Utd dans la compétition depuis 2009, lors de l'entrée en lice du club en phase de groupes.

Ce faisant, Ronaldo a égalé Casillas pour le plus grand nombre d'apparitions en Ligue des champions, les deux légendes du Real Madrid ayant chacune disputé 177 matchs dans la plus plus belle compétition européenne.

Le fait d'égaler Casillas est loin d'être le seul record que Ronaldo a obtenu en Ligue des champions.

Il est le meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 134 réalisations, dont 17 en 2013-14, le plus grand nombre en une seule campagne.

Ronaldo compte également plus de buts en phase à élimination directe que tout autre joueur, avec un total de 67 buts en dehors de la phase de groupes.

L'article continue ci-dessous

En outre, la star portugaise est le seul joueur à avoir marqué lors de trois finales de Ligue des champions, le seul joueur à avoir marqué lors des six matchs d'un groupe de Ligue des champions et le seul joueur à avoir marqué lors de 11 matchs de Ligue des champions consécutifs.

Ronaldo a fait ses seconds débuts avec le club le week-end dernier, puisqu'il est revenu à Old Trafford 12 ans après son départ pour le Real Madrid.

Il a marqué deux buts lors de ce match, contribuant à la victoire de Man Utd sur Newcastle (4-1).