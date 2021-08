Cristiano Ronaldo de retour au Real ? La folle rumeur

Selon des rumeurs émanant d’Espagne, Cristiano Ronaldo veut quitter la Juventus et envisage de s’engager au PSG ou au Real Madrid.

Selon AS, Cristiano Ronaldo n’a pas changé d’objectif. Les intentions du buteur portugais seraient toujours de quitter la Juve et il voudrait le faire le plus tôt possible.

Un destin lié à celui de Kylian Mbappé ?

Chaque jour qui passe, les chances de Ronaldo de réaliser son souhait diminuent un peu plus, mais il n'aurait pas accepté l'idée de rester à Turin, lui à qui il ne reste qu'un an de bail dans le Piémont.

La Juve ne lui proposerait pas de prolongation, échaudée par son énorme salaire d'avant la pandémie. Et le joueur estimerait que le moment est venu de mettre un terme à son séjour en Italie.

AS précise ainsi que le destin de Cr7 est lié à celui de Kylian Mbappé. Le joueur portugais sait que si le Real Madrid parvient à recruter l'attaquant du Paris Saint-Germain, les dirigeants Parisiens risquent de s'intéresse à son cas dans la foulée.

Cependant, si le PSG s'accroche à Mbappé, Ronaldo devra chercher une destination alternative et frapper à nouveau à la porte du Real Madrid ferait partie de son plan.

Cr7 espère notamment que le retour de Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur du Real pourrait lui offrir un coup de main.

Il pense que son excellente relation avec Ancelotti permettra au Real de changer de perspective le concernant. La saga Cristiano Ronaldo pourrait bien éclipser l'épopée Mbappé dans les semaines à venir...