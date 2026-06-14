Ronald Koeman répond à la remarque de Joey Veerman

Ronald Koeman a réagi pour la première fois à la campagne publicitaire retentissante de Joey Veerman. La veille du match d’ouverture de la Coupe du monde des Pays-Bas, le milieu de terrain du PSV a critiqué le sélectionneur national dans une annonce pleine page publiée dans De Telegraaf, où le slogan « denim with true character » rappelait clairement la récente polémique sur son caractère.

Interrogé lors de la conférence de presse précédant le premier match de la Coupe du monde contre le Japon, Koeman a répondu avec un sourire.

« Ça lui a probablement rapporté un peu d’argent, donc tant mieux pour lui », a commenté Koeman. « Pour le reste, ça ne me pose aucun problème, ça m’amuse même. »

La conversation a ensuite glissé vers la Coupe du monde et le premier match des Oranje contre le Japon. Koeman a confirmé que Memphis Depay, récemment gêné par des pépins physiques, était bien disponible pour une place de titulaire.

« Ces deux derniers jours, nous avons clairement défini notre composition de départ. Memphis est en forme et pourrait également débuter », a déclaré Koeman.

« Nous sommes satisfaits de sa progression depuis la préparation. C’est encourageant. Il est important, depuis longtemps, pour l’équipe nationale néerlandaise et il peut être un élément clé de notre éventuel succès dans cette Coupe du monde. »