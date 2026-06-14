Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Ronald KoemanIMAGO
Jeroen van Poppel

Traduit par

Ronald Koeman répond à la remarque de Joey Veerman

Pays-Bas vs Japon
Pays-Bas
Japon
Coupe du monde
J. Veerman

Ronald Koeman a réagi pour la première fois à la campagne publicitaire retentissante de Joey Veerman. La veille du match d’ouverture de la Coupe du monde des Pays-Bas, le milieu de terrain du PSV a critiqué le sélectionneur national dans une annonce pleine page publiée dans De Telegraaf, où le slogan « denim with true character » rappelait clairement la récente polémique sur son caractère.

Interrogé lors de la conférence de presse précédant le premier match de la Coupe du monde contre le Japon, Koeman a répondu avec un sourire.

« Ça lui a probablement rapporté un peu d’argent, donc tant mieux pour lui », a commenté Koeman. « Pour le reste, ça ne me pose aucun problème, ça m’amuse même. »

La conversation a ensuite glissé vers la Coupe du monde et le premier match des Oranje contre le Japon. Koeman a confirmé que Memphis Depay, récemment gêné par des pépins physiques, était bien disponible pour une place de titulaire.

« Ces deux derniers jours, nous avons clairement défini notre composition de départ. Memphis est en forme et pourrait également débuter », a déclaré Koeman.

Coupe du monde
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB
Japon crest
Japon
JAP

« Nous sommes satisfaits de sa progression depuis la préparation. C’est encourageant. Il est important, depuis longtemps, pour l’équipe nationale néerlandaise et il peut être un élément clé de notre éventuel succès dans cette Coupe du monde. »

Publicité