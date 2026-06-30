Ronald Koeman quitte officiellement ses fonctions de sélectionneur de l’équipe nationale des Pays-Bas

Ronald Koeman a officialisé sur Instagram sa démission de son poste de sélectionneur des Pays-Bas. Cette décision intervient peu après l'élimination prématurée des Oranje, battus 1-0 par le Maroc au premier tour de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

« Hier soir, j’ai pris la décision d’arrêter mon aventure à la tête de l’équipe nationale des Pays-Bas. Quand je repense à ma carrière, je ressens avant tout de la fierté et de la gratitude. J’ai eu le privilège d’entraîner Vitesse, l’Ajax, le Benfica, le PSV, Valence, l’AZ, le Feyenoord, Southampton, Everton, le FC Barcelone et, bien sûr, les Oranje à deux reprises. Des clubs et des personnes qui m’ont façonné et m’ont laissé des souvenirs que je chérirai toute ma vie », explique Koeman dans son communiqué.

« C’est précisément pour cette raison que cela me fait mal que mon passage au sein de l’équipe nationale néerlandaise se termine ainsi », souligne l’entraîneur sortant. « Nous rêvions tous d’une Coupe du monde où nous aurions écrit une page d’histoire. Cela n’a pas été le cas. Personne n’en est plus déçu que moi. En tant que sélectionneur, on porte cette responsabilité. Je l’ai toujours ressentie et je continuerai toujours à la ressentir. »

Ces dernières années m’ont rappelé qu’il existe des valeurs plus importantes que le football. Le football a été ma vie, mais la santé n’a pas de prix. Quand une personne que l’on aime de tout son cœur mène un combat difficile, cela change notre perspective. Ma femme Bartina, malgré sa propre maladie, m’a soutenu et encouragé chaque jour à mener à bien ma mission de sélectionneur. Cela témoigne d’une force incroyable. Je lui en suis plus reconnaissant que je ne pourrai jamais l’exprimer avec des mots. »

« Je tiens à remercier tous les joueurs avec lesquels j’ai eu le privilège de travailler. Leur engagement, leur caractère et leur confiance m’ont motivé chaque jour. Merci également à mon staff, à la KNVB, à tous les collaborateurs en coulisses et aux clubs où j’ai eu la chance d’évoluer. Mais surtout, merci aux supporters. Pour votre soutien, surtout dans les moments difficiles. C’est un immense honneur d’avoir pu représenter les Pays-Bas en tant que sélectionneur », a déclaré Koeman, visiblement ému.

À Monterrey, les Pays-Bas se sont inclinés face au Maroc aux tirs au but (2-3), après un score de 1-1 à l’issue des 120 minutes. Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville ont manqué leurs tentatives, éliminant prématurément les Oranje de la Coupe du monde.

Peu après cet échec au Mexique, il refusait de tirer des conclusions hâtives sur son avenir à la tête des Oranje et minimisait les critiques concernant son choix d’aligner cinq défenseurs contre le Maroc. Son mandat s’achève donc officiellement.

Le sélectionneur sortant a dirigé les Oranje en deux périodes distinctes et possédait un contrat courant jusqu’au 31 juillet. Il a mené la sélection jusqu’en demi-finale de l’Euro 2024 en Allemagne, avant que les Pays-Bas ne soient éliminés dès les seizièmes de finale deux ans plus tard.

En six ans, Koeman a dirigé les Oranje lors de 64 matchs : 35 victoires, 16 nuls et 13 défaites.