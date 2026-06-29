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Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Rian Rosendaal

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Ronald Koeman opère un changement radical dans la composition des Oranje pour affronter le Maroc

Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
Coupe du monde

L'équipe nationale néerlandaise affrontera le Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Le sélectionneur Ronald Koeman aligne cinq défenseurs. Tijjani Reijnders cède sa place à Nathan Aké. Le coup d'envoi de ce match au sommet de la Coupe du monde sera donné à 3 h.

Bart Verbruggen gardera les cages à Monterrey, au Mexique. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Aké et Micky van de Ven composeront la défense des Oranje.

Au milieu, Koeman conserve Frenkie de Jong et Ryan Gravenberch.

Donyell Malen cède sa place à Crysencio Summerville sur l’aile droite. En pointe, Brian Brobbey sert à nouveau de point d’ancrage, tandis que Cody Gakpo devra créer le danger depuis le flanc gauche.

Composition des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké, Van de Ven ; De Jong, Gravenberch ; Summerville, Brobbey, Gakpo

Composition du Maroc : Bounou ; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui ; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui ; Díaz, Saibari, El Khannouss.

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