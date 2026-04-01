Ronald Koeman est catégorique : « Ce qui s'est passé récemment au PSV, c'est absurde ! »

Dans le premier épisode du podcast « 1 op 1 » avec Rob Jansen, une nouvelle série du podcast KieftJansenEgmondGijp, Ronald Koeman évoque son travail en tant que sélectionneur de l'équipe nationale néerlandaise.

Le sélectionneur aborde notamment avec Jansen la gestion des différents types de joueurs, tant sur le terrain qu’en dehors. « Il faut laisser de la liberté aux joueurs qui peuvent apporter un plus à l’équipe », telle est l’une de ses règles d’or.

Il existe toutefois des limites à ne pas franchir, souligne Koeman. Il cite l’exemple d’Ismael Saibari, qui avait fortement frustré Peter Bosz la saison dernière.

Le meneur de jeu marocain arrivait régulièrement en retard et l’a encore fait avant le match contre Arsenal, en Ligue des champions. Bosz en avait plus qu’assez. « Je l’ai laissé à l’hôtel. Il était en retard pour la énième fois », avait-il déclaré à l’époque.

« Pas pour la première fois, pas pour la cinquième fois, mais pour la énième fois. Et là, ça suffit. » Koeman trouve ce genre de comportement « absurde ». « Ce qui s’est passé récemment au PSV, le fait que des joueurs arrivent en retard à une réunion le jour du match, c’est absurde. C’est mauvais pour une équipe quand ça arrive. »

« Il faut intervenir. Cela perturbe le groupe et ce que l’on veut accomplir ensemble. Il faut tout faire pour l’équipe », estime le sélectionneur, qui s’entretient également avec l’agent Jansen au sujet de la prochaine Coupe du monde et de la manière dont Koeman compte gérer son groupe de 26 joueurs.

« Quand on aborde un tournoi, on sait que onze joueurs vont jouer. Au début, les autres acceptent encore leur rôle, mais au bout de deux semaines, certains se rendent compte qu’ils ne seront pas remplaçants », explique le sélectionneur. « Dans une équipe nationale en tournoi, on arrive alors toujours à un moment difficile, car ils doivent encore s’adapter à l’équipe. »

« Cela signifie que tu dois veiller à ce qu'une certaine énergie ou ambiance règne au sein de ton groupe. Qu'ils s'entraînent bien chaque jour, même s'ils sont déçus, qu'ils continuent à tout donner et qu'ils compliquent autant que possible la tâche à leurs adversaires. C'est difficile, mais c'est quelque chose que tu dois gérer. »