Ronald Koeman devrait mettre fin au suspense d’ici la fin de la semaine

Selon De Telegraaf, Ronald Koeman devrait bientôt clarifier son avenir à la tête de la sélection néerlandaise, au lendemain de l’élimination en Coupe du monde. Sous le feu des critiques, le sélectionneur a d’abord prévu d’échanger avec son agent, Rob Jansen, pour déterminer la suite à donner à sa carrière.

Le sélectionneur a contacté son agent peu après l’élimination aux tirs au but face au Maroc. « Il veut discuter de la suite à donner, j’ai reçu un message de sa part sur WhatsApp », a indiqué mardi matin l’agent au quotidien.

Jansen l’avait déjà annoncé dans le podcast « Weekaa Call » de KieftJansenEgmondGijp : un entretien est prévu. « Je vais m’entretenir avec Ronald d’ici peu. Il va m’appeler tout à l’heure. Ce n’est pas une blague, d’ailleurs. Ronald m’a envoyé un message sur WhatsApp cette nuit pour me dire qu’il voulait discuter un instant. Donc, dès que le temps le permettra, nous allons en parler ensemble. »

Conscient des vives critiques qui suivent l’élimination des Oranje, il est notamment pointé du doigt pour son choix d’aligner cinq défenseurs dès le coup d’envoi. Après la rencontre, le sélectionneur a écarté ces reproches d’un revers de main, mais il se montre désormais plus prudent quant à son avenir.

Après l’élimination, il a d’ailleurs confié en conférence de presse : « J’ai réfléchi. Pour l’instant, il y a de la déception. Je vais faire le point. Je m’y mets dès demain. Peut-être aurai-je déjà pris ma décision demain après-midi. »

Il n’a pas atteint l’objectif fixé par la KNVB, à savoir les demi-finales, et son contrat expire le 30 juin, ce qui ouvre la porte à un départ.

Âgé de 63 ans, le technicien était revenu aux commandes des Oranje en 2023. Sous son mandat, les Pays-Bas n’ont jamais battu une sélection figurant parmi les 25 premières du classement FIFA, même s’ils ont atteint les demi-finales de l’Euro 2024.