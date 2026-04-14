Ronald Koeman a été averti juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde

Theo Janssen estime que les Pays-Bas n’ont pas les moyens de remporter la Coupe du monde si le sélectionneur Ronald Koeman persiste avec un 4-3-3. De passage dans l’émission « Rondo » de Ziggo Sport, l’analyste préconise un passage en 5-3-2 pour le tournoi, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

« À gauche, vous placez Micky van de Ven, au milieu Virgil van Dijk, et sur la droite un joueur du profil de Jurriën Timber », détaille l’analyste, convaincu que Ronald Koeman devrait adopter une défense à trois.

Youri Mulder, lui, défend une approche différente pour la défense des Oranje. « Van Dijk n’en veut pas et cela s’est vu contre le Paris Saint-Germain. Et c’est votre capitaine », argue l’ancien attaquant du FC Twente et de Schalke 04, qui a porté le maillot néerlandais à neuf reprises.

Janssen rebondit : « Il n’y a qu’un seul objectif : devenir champions du monde. En 4-3-3, c’est impossible, on serait trop prévisibles. Un autre système nous rendrait plus imprévisibles. »

L’entraîneur du NEC, Dick Schreuder, suit le débat sur les Oranje et le met en perspective avec son propre effectif : « J’ai deux numéros 10 et deux numéros 6. On forme donc un bloc défensif de cinq. On encaisse encore trop de buts, mais l’essentiel est que les joueurs y croient. »

« À quatre journées de la fin, nous sommes bien placés et nous restons dans la course. Les chiffres parlent d’eux-mêmes », conclut Schreuder en évoquant la troisième place du NEC en Eredivisie et la lutte acharnée pour les tickets européens.