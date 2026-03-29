Rome : Celik va bien : aucune blessure n'est à déplorer, il reste avec la Turquie et vise l'Inter

Bonne nouvelle chez la Roma : Celik va bien, il n'a subi aucune blessure et sera à la disposition du sélectionneur Montella pour le match de la Turquie contre le Kosovo, qui déterminera la qualification pour la Coupe du monde. C'est également un soulagement pour les Giallorossi, qui devraient donc pouvoir compter sur leur défenseur pour le match contre l'Inter.





PAS DE MAUVAISE NOUVELLE - Les résultats des examens médicaux effectués par Celik après avoir manqué le match entre la Turquie et la Roumanie sont donc arrivés et sont positifs. Zeki Celik disputera le match au Kosovo, car aucune blessure n'a été constatée chez le latéral de laRoma. Celik a subi des examens d'imagerie qui n'ont révélé aucune lésion musculaire : le joueur n'a donc ressenti qu'une légère gêne et sera normalement à la disposition du sélectionneur turc Vincenzo Montella. Une fois ses obligations internationales terminées pendant la trêve, le joueur pourra faire son retour à Trigoria en vue du grand match contre l'Inter prévu dimanche soir.